/ / 31 ДЕКАБРЯ НА ПЛОЩАДИ ИМ.ЛЕНИНА БИРОБИДЖАНА ПРОЙДЕТ НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

31 ДЕКАБРЯ НА ПЛОЩАДИ ИМ.ЛЕНИНА БИРОБИДЖАНА ПРОЙДЕТ НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

31 ДЕКАБРЯ НА ПЛОЩАДИ ИМ.ЛЕНИНА БИРОБИДЖАНА ПРОЙДЕТ НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Новый год в Биробиджане начнут отмечать на площади им.Ленина 31 декабря с 21-00 (0+). Для биробиджанцев подготовили праздничную развлекательную программу. В этом год жителей города ждет сюрприз.

— Традиционно встреча Нового года проходила в городском парке культуры и отдыха, – говорит мэр Биробиджана Александр Головатый. – В этом году вместе с врио губернатора ЕАО Ростиславом Гольдштейном, решили жителей города собрать на площади им. Ленина. Кстати, раньше массовые гуляния всегда проходили именно здесь.

В этом году на центральной площади установили 25-метровую елку, две деревянные горки, оборудовали фотозону, залили каток. 31 декабря здесь будет установлена сцена для праздничной программы, которая будет идти с 21-00 до 22-00. По ее завершению для биробиджанцев запустят фейерверк. Также с 20-00 рядом с площадью будет стоять автобус, где жители нашего города смогут погреться.

http://www.biradm.ru

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