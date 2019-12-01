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31 декабря в ЕАО объявлен выходным днем

Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора области Ростислав Гольдштейн. 28 декабря будет рабочим днем.

Принятию решения предшествовал опрос жителей области в социальных сетях Инстаграмм, Одноклассники, Вконтакте, Фейсбук, в котором участие приняли несколько тысяч человек. 94 % проголосовавших предпочли перенести выходной с 28 декабря на 31 декабря.
Решение сделать 31 декабря выходным днем позволит жителям области комфортно подготовиться к встрече Нового года и создаст праздничное настроение, отметил Ростислав Гольдштейн.
Управление по внутренней политике ЕАО

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