А еще был случай…
Необыкновенные приключения мальчишки из нашей типографии
(Продолжение. Начало в № 30, 2019 г.)
Я знаю тот Ванинский порт…
Жить нужно для тех, кому ты нужен.
Дружить – лишь с теми, в ком уверен.
Общаться – с теми,
кто приятен.
И быть благодарным тем, кто тебя ценит.
Федор Достоевский
У нас две новости. Начнем с приятной: мы уезжаем на родину Бориса Григорьевича – в Латвию, в Ригу. Навсегда.
Вторая новость: мне пришла повестка из военкомата. Меня призывают в армию.
Следовательно, из двух новостей вычитаем одну и получается: мы едем в Латвию без меня.
Так и решили: я приеду в Ригу после армии и присоединюсь к семье.
А пока суд да дело, я пошел в военкомат. Новобранцев во дворе много – ждут, когда выкликнут на комиссию. Ожидание скрашивает парикмахер. Стрижет ребят наголо. Некоторым нравится, мне – нет. Я все время обхожу стороной цирюльника. Он заметил мои маневры и крикнул:
– Иди стричься, все равно заставят.
– Когда призовут, тогда пусть и заставляют, – отрезал я.
Меня вызвали чуть ли не последним.
Медицинский осмотр само собой, затем ответы на вопросы офицеров за столом. Вопросы разные – о том, о сем. Потом, как я понял, последовал главный:
– А какой колледж вы кончали в своей стране?
Я не понял, о чем спрашивает полковник. Потом сообразил, что колледж – это учебное заведение.
– Среднюю школу номер один города Советская Гавань, – бодро доложил я. – Получил аттестат зрелости.
– Да не о школе я спрашиваю. О колледже. В твоей стране. Как ее, в Бразилии.
Я совсем запутался. Что он хочет?
– Я уехал из Бразилии, когда мне был один год. В это время еще не учатся.
– Ну, не в Бразилии, так в другой стране, где вы жили. Во Франции, что ли? – он полистал мое досье.
– Когда мы уехали из Франции, мне не было еще трех лет…
– Какой ты бестолковый! Иди, свободен. Скоро объявим решение по всем призывникам.
Я выписывал круги по двору военкомата, парикмахер нетерпеливо посматривал на меня – ему хотелось домой.
– Когда призовут, тогда и будешь стричь, – сказал я с вызовом.
Наконец, на крыльцо вышел офицер и начал зачитывать список. Дошла очередь и до меня.
– Через неделю явиться в военкомат за документами.
– В армию?
– Я сказал – в военкомат. За военным билетом…
– Ты что гоношишь, – толкнули меня в спину. – Не слышишь? Не берут тебя в армию. Дадут военный билет и живи себе на гражданке.
Это была правда. Через неделю я держал в руках свой военный билет. В нем было написано: «Не годен в мирное время, годен в военное с большими физическими нагрузками».
Наверное, годен в стройбат?
Не зря же полковник спрашивал меня о колледже,
Теперь можно было ехать на родину отца.
…Пришел в типографию прощаться. Ученикам сказал, чтобы не трусили. Вместо меня приезжает мой учитель. Он первый посадил меня за линотип во время войны. Мне было тогда тринадцать лет. Очень хороший инструктор-механик. И очень хороший начальник цеха. Добрый человек.
Во время нашего разговора в цех зашла женщина из бухгалтерии.
– Узнала, что вы уезжаете. Хочу извиниться за тот неприятный случай между нами.
– Я никаких случаев не помню. Все, все забыл. И на вас обиды не держу. Так что не тревожьте свою совесть. Все в полном порядке.
Между нами говоря, конфликт был. И очень неприятный. Во многом виноват в нем был я.
Однажды мне позвонили на работу. Слышимость была ужасная. Приходилось все время напрягаться. Пока я воевал со звуком, почувствовал – женщина из бухгалтерии ломает мне палец. Я вырвал руку и всердцах крикнул: «А пошла ты…». Дальше следовали непечатные этажи. Женщина вспыхнула, заплакала и выбежала из комнаты.
Потом я сообразил: она пыталась снять и посмотреть мое кольцо. Так что я напрасно ей нагрубил.
Кольцо я сделал сам из двадцатикопеечной монеты, когда был мальчишкой. Мой инструктор учил меня тогда всяким слесарным штукам, связанным с линотипом. Я научился пользоваться инструментом и ради забавы смастерил кольцо. Оно получилось шикарное. Не подумаешь, что это бывшая монета. Хорошо отполированное, оно создавало впечатление серебрянного. Я не стал его выбрасывать, оставил на память и привык носить на руке. А тут такая оказия приключилась.
Через пару дней меня позвал директор:
– Иди в горком партии. Тебя вызывают…
В приемной секретаря горкома мне велели подождать. А когда впустили, там было уже три-четыре человека. Тот, кто за главным столом, сразу начал на меня кричать. Смысл был такой.
Я, молодой коммунист, что-то там опозорил. Я работаю в святой газете, по которой тот, кто за главным столом, учился грамоте. Я подорвал или нарушил чью-то честь. Меня выгонят из партии и с работы и я кончу свою жизнь под забором. Я смертельно обидел женщину и она никак не может прийти в себя. И еще много всего такого же бессвязного.
Позже я узнал, что женщина, которой я что-то там нарушил, – это работница нашей бухгалтерии. Которая палец ломала. Она – жена того, кто за главным столом.
К счастью, все кончилось благополучно. Никто никуда меня выгонять не собирался. Потому что я нужен был им больше, чем они мне.
На том и дело кончилось.
Но моя коллега, оказывается, помнила. Похоже, ей было стыдно за своего мужа, воспользовавшегося властью.
Ну, он оставался учиться грамоте по районной газете, а я уезжал. У меня были свои университеты.
Узлов, чемоданов у нас собралось немало. Подошел катер. Он перевезет нас через залив. Начали грузиться. За работой я вспомнил одного человека, которого часто можно видеть на этом причале.
Когда катер приходил с пассажирами поезда, у трапа появлялся мужчина в милицейской фуражке.
– Вниманию приезжих, – командирским голосом кричал он. – Вы прибыли в закрытую зону. Приготовьте паспорта для проверки!
При выходе на причал люди с готовностью отдавали ему документы. Когда сходили все, он объявлял:
– Сейчас мы пойдем в отдел и проверим, все ли у вас правильно.
И покидал причал. За ним с чемоданами и узлами в руках тянулись пассажиры. Вереница людей долго бродила по незнакомым улицам, пока не начинала понимать, что стала жертвой городского дурачка.
Скандал. Крики. Угрозы. Но что с дурака возьмешь?
На следующий день или через день он снова приходит на пристань за новой вереницей доверчивых людей.
…Погрузка закончилась. Все наши вещи уже на катере. Судно тронулось в путь, все набирая скорость. Вдруг кто-то закричал:
– Собака! Джек!
По причалу металась наша овчарка. Она подбегала к краю пристани, готовилась прыгнуть в воду, но видела, как быстро уплывает катер и оставалась на месте.
У меня щемило сердце. Перед отъездом мы пытались говорить о судьбе Джека. Мама хотела взять его с собой. Но это было невозможно. Одно дело везти в Хабаровск или Биробиджан. Но в Ригу! Через всю страну, через Москву! Да не в вагоне вместе с нами, а в железном собачьем ящике под вагоном, рядом со стучащими день и ночь колесами… Да еще, кстати, неясно было, что с нами будет в Риге – без жилья, без работы. Пока мы едем просто на родину. Как говорится, без никаких гарантий.
В итоге сошлись на том, что Джеку будет лучше, если он останется.
Поговорили с моим сменщиком. Теперь дом принадлежал ему. И он с радостью согласился оставить собаку себе.
Когда мы собирали вещи, Джек лежал на полу, не вставая, и только поводил глазами вслед за нашими движениями. Я чувствовал, что он внутренне плакал. Он понимал, что мы бросаем, предаем его. И ничего не мог поделать.
Перед уходом мы проверили, хорошо ли заперты окна, надежно закрыли двери – чтобы Джек не побежал за нами. И уехали.
Но вот поди ж ты…
Он выбил своей грудью стекло в окне и помчался за нами. Не куда-нибудь – на пристань. Все понимал мой, может быть, последний верный друг.
Безрадостное расставание. И с Джеком. И с городом, который приютил нас в трудный час.
Автор: Илья Гейман
(Продолжение следует)