/ / А. Тихомиров: Новая система патентов укрепит местные бюджеты

Патентная система налогообложения будет расширена, в том числе за счет сфер растениеводства и животноводства

Государственная Дума во втором чтении приняла закон, расширяющий патентную систему налогообложения (ПСН), в том числе за счет растениеводства и животноводства, а также оказания услуг в этой сфере. Как сообщил депутат ГД РФ от ЕАО Анатолий Тихомиров, авторы документа считают, что это позволит укрепить доходную базу местных бюджетов и стимулировать развитие мелкого бизнеса.

«По данным последней Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая прошла в 2016 году, в стране существует масса личных подсобных хозяйств, ведущих предпринимательскую деятельность. При этом значительная их часть не зарегистрирована ни в качестве крестьянского или фермерского хозяйства, ни в качестве индивидуального предпринимателя. Принятие же закона, подготовленного фракцией «Единая Россия», позволит вывести многие из таких хозяйств из тени за счет простоты получения и применения патента, возможности выбора срока его действия от 1 до 12 месяцев, освобождения от необходимости заполнять налоговую декларацию», — сказал Анатолий Тихомиров.

Соответственно, по мнению депутата, должны повыситься и доходы местных бюджетов. Поэтому регионам предлагается предоставить полномочия по объединению видов предпринимательской деятельности в области животноводства и растениеводства, в том числе услуги в этих сферах, в единый патент с установлением единого возможного к получению предпринимателем годового дохода.

«Кроме того, патентную систему налогообложения предлагается применять во всех видах услуг в области фотографии, в сферах дошкольного и дополнительного образования, приготовления и доставки блюд для торжественных мероприятий или иных событий», — сказал Анатолий Тихомиров.

Дмитрий Даньков