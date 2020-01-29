/ / А. Тихомиров: Поправки в Конституцию не меняют ее основы

Государственная Дума в первом чтении приняла изменения в главный закон страны

Изменения в Конституцию, предложенные президентом страны Владимиром Путиным в ходе очередного послания Федеральному Собранию, единогласно приняты Государственной Думой в первом чтении. Теперь, как сообщил депутат ГД РФ от ЕАО Анатолий Тихомиров, поправкам предстоит пройти не только еще два этапа рассмотрения в нижней палате российского парламента, но и общенародное голосование.

«Инициативы главы государства предполагают внесение изменений более чем в двадцать статей Конституции и затрагивают главы с третьей по восьмую. Поправки, например, укрепляют суверенитет страны, совершенствуют ее политическую систему, усиливают роль представительных органов государственной власти, не меняя при этом основы главного закона страны. В частности, президент предложил закрепить приоритет Конституции РФ перед международными договорами, наделить Госдуму правом утверждать кандидатуры премьер-министра страны, его заместителей и федеральных министров. Кроме того, из положения о сроках полномочий главы государства исключается оговорка «подряд». Таким образом, один человек не сможет более двух раз стать президентом России», — сказал Анатолий Тихомиров.

Депутат также обратил внимание, что поправки, кроме политической, совершенствуют и систему защиты социальных прав граждан.

«Например, президентские предложения должны будут закрепить в Основном законе страны обязательность индексации пенсий и социальных выплат, установить, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного уровня. И хотя часть социальных и других президентских инициатив закреплены сегодня в федеральных законах, Конституция выведет их на совершенно иной – самый высокий – уровень. Поэтому после принятия Госдумой поправок в окончательной редакции президент не будет подписывать закон, пока тот не пройдет процедуру всенародного голосования. Порядок этого голосования предстоит определить уже в ближайшее время», — отметил Анатолий Тихомиров.

Елена Веселова