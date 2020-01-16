/ / А. Тихомиров: Послание Президента соответствовало многим ожиданиям

Депутат Государственной Думы от ЕАО Анатолий Тихомиров прокомментировал ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию

По мнению депутата Государственной Думы от ЕАО Анатолия Тихомирова, послание президента страны Владимира Путина Федеральному Собранию РФ соответствовало многим ожиданиям, в том числе и депутатов.

«В первую очередь людей волнуют социальные проблемы, вопросы улучшения качества жизни, и, естественно, мы ждали, что Президент обратит на это особое внимание. И именно с этого Владимир Владимирович Путин начал свое послание. Он не просто много внимания уделил демографической политике, решению социальных задач, а предложил целый ряд мер государственной поддержки семей, обозначил государственные приоритеты в системах здравоохранения и образования, в том числе непосредственно в отношении врачей и педагогов», — сказал Анатолий Тихомиров.

Также депутат особо отметил ту часть послания, которая касалась предложений об изменении Конституции РФ.

«Мы все понимаем, что Основной закон страны – не может быть переписан. И президент еще раз это подтвердил. Но точечные изменения, необходимые для дальнейшего развития России нужны. Именно об этом и говорил президент, предложив обратить внимание, в частности, на те нормы, которые в итоге позволят усовершенствовать политическую систему страны. Например, предоставив Федеральному Собранию право назначать руководителя и членов правительства России. Мне это кажется правильным, если учесть, что депутаты выбираются всенародно. В то же время глава государства подчеркнул, что система сдержек и противовесов двух ветвей власти не должна терять эффективность, а потому за президентом необходимо сохранить право отправлять в отставку высших чиновников. Но нужно помнить, что на данном этапе это всего лишь предложения, которые потребуют всенародного обсуждения. На чем настаивает и президент».

Кроме того, Анатолий Тихомиров обратил внимание на то, как логично и четко было выстроено обращение Владимира Путина.

«Президент начал с самого главного – демографии, социальных проблем, органично связал их со сферами образования и здравоохранения, подчеркнул, что решение этих задач невозможно без роста экономических показателей, обозначил приоритеты в развитии экономики. В итоге послание вышло сжатым, но очень емким по содержанию».

В заключение Анатолий Тихомиров предположил, что Государственная Дума и региональные парламенты приступят к выполнению поручений президента в самое ближайшее время.

«Все, о чем говорил Владимир Владимирович, требует от нас максимальной оперативности. Сроки очень сжатые, многие инициативы, касающиеся, например, мер государственной поддержки, должны быть поддержаны законами уже в этом году. Поэтому впереди всех нас ждет большая работа», — сказал депутат.