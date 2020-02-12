/ / Абрам Мережин. О том, как обустроить Биробиджан

1 февраля исполнилось 140 лет со дня рождения еврейского политического деятеля и публициста Абрама Наумовича Мережина.

Его имя в Биробиджане почти забыто, но его вклад в зарождение Еврейской автономной области неоценим. Аргументы, изложенные им в своих выступлениях на заседаниях ОЗЕТа, его статьи и книги стали главным обоснованием для решения правительства СССР отдать территории Среднего Амура под еврейское заселение. В Биробиджанской областной универсальной научной библиотеке им. Шолом-Алейхема хранятся его раритетные книги

Абрам Мережин (урожденный Аврум Мойше Грубштейн), как и многие еврейские дети его поколения, получил традиционное религиозное образование. В начале своей общественной деятельности он выступал как сионист и гебраист. В 1917 году преподавал в Одессе в школах Общества распространения просвещения между евреями России (ОПЕ), в частности, учил детей идишу в Одесском сиротском доме. Он стал одним из учредителей детского издательства «Блимелех» (Цветочки), выпускавшего книги на идише, и сотрудничал в одесской русской газете. После Февральской революции 1917 года Мережин порвал с сионистами, вступил в БУНД (Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России). Эта антирелигиозная и антисионистская партия выступала против эмиграции евреев в Палестину. В 1917 году в Одессе он даже издает книгу «Бунд и сионизм», в которой обстоятельно излагает свои взгляды. Овеянный идеями создания национально-культурной автономии для восточноевропейского еврейства, создания светской системы просвещения, Мережин поддерживает развитие культуры на языке идиш. Он вместе с членами БУНДа верит, что благодаря этому евреи не ассимилируются и сохранят свою культурную обособленность.

После окончания Гражданской войны Абрам Наумович переехал в Москву и там стал одним из руководителей Центрального бюро Еврейских секций при ЦК РКП(б). Вскоре его назначают секретарем комиссии по земельному устройству трудящихся евреев при ВЦИК.

Мережин тщательно изучает возможности заселения Крыма евреями и выступает с предложениями по этому вопросу. В 1927 году в Москве, в издательстве КОМЗЕТ выходит в свет его книга «Вопросы земельного устройства трудящихся евреев» (один экземпляр этого выпуска хранится в нашей библиотеке в редком и ценном фонде сектора читального зала). Об этой книге можно повествовать отдельно, а в своих заметках я хочу подробно рассказать о работах Мережина, посвященных Биробиджанскому проекту.

В 1928 году выходит книга Абрама Мережина «О заселении Биро-Биджанского района трудящимися евреями» (она тоже имеется в фондах областной библиотеки).

«О Биро-Биджане», так названа ее первая глава. В ней Мережин анализирует сельскохозяйственный рынок этой территории. Упоминает реку Амур, которая впадает в море и может стать водным путем для сбыта сельхозпродукции не только в другие регионы Дальнего Востока, но и за рубеж, например в Японию. Пишет о железной дороге, которая уже является транспортным путем.

В этой книге Мережин поднимает китайский вопрос. Биро-Биджан лежит рядом с густонаселенным Китаем. Автор книги напоминает, что у его оппонентов есть опасения о том, что китайцы в скором времени заселят Биро-Биджанский район. Мережин предлагает осуществить переселение евреев на Дальний Восток в течение 10-15 лет, тогда китайская сельскохозяйственная миграция станет невозможной.

«Корейский вопрос и культура риса». В этой главе Мережин пишет: «Этот вопрос звучит иначе, чем китайский. Корейцы и сейчас уже участвуют в сельскохозяйственной колонизации нашего Дальнего Востока. Они проникают сюда довольно усиленно, несмотря на все преграды. Из народов, населяющих наш Дальний Восток, корейцы считаются лучшими и знающими свое дело рисосевщиками и этим объясняется их довольно быстрое усиление по нашему Дальнему Востоку в последнее время. Рис развивается довольно быстро, потому что климат этому способствует, и потому, что это рентабельная культура. Ее насаждению содействует и трест «Дальрис», и окружные исполкомы, и районные исполкомы, и отдельные коммуны, и артели, а также отдельные крестьяне».

Мережин приводит цифры, доказывающие, что рисосеяние довольно рентабельная отрасль и безотходная. Он говорит о том, что и рисовая солома идет как сырье на изготовление циновок, веревок и так далее, предлагает закупать технику для выращивания этой культуры в Италии, Америке, а для овладения техникой отправлять людей на учебу в эти страны. Мережин пишет и о проектах займов за границей на осуществление планов по выращиванию риса и аргументирует, почему такие займы будут рентабельными и гарантированными.

Четвертая глава этой книги – «Русский вопрос» – рассказывает о том, как Мережин вместе с Рашкесом объезжали эти земли и никаких проблем в отношениях с русскими не встретили.

«Не только мы, но и наши переселенцы свободно устанавливали отношения с местным населением. На пароходе состоялся импровизированный митинг. Были разъяснены цели и пути переселения трудящихся евреев в Биробиджан. Кончился митинг постановлением команды вступить в члены ОЗЕТа. Наши переселенцы сделали соответствующие выводы вплоть до ухаживания за казачками…… Это объясняется тем, что там никогда не было никакого еврейского вопроса. Старожилы знали только евреев политкаторжан, политссыльных, они могли знать не торговцев-евреев, а евреев – общественных деятелей, врачей, юристов. На свойственных капиталу противоречиях между торговым еврейским городом и нееврейской деревней, как это было на Украине и в Белоруссии, на этом там никто не мог делать карьеры».

Читатель видит в книгах Мережина автора-социолога с его дальновидностью, прозорливостью, с глубокими знаниями о Дальнем Востоке, его истории. Абрам Наумович акцентирует внимание на том, что существование и развитие Дальнего Востока исторически и органически связано с переселением, поэтому переселение сюда трудящихся евреев становится естественным процессом.

Далее в книге подробно говорится о железнодорожной полосе и кустарных промыслах. Здесь Мережин показывает, как выигрывает Биробиджан в том, что по его территории проходит железнодорожный путь. Он подробно говорит о том, какие ремесла могут развиваться рядом с железнодорожной полосой. В этой главе он анализирует заключения комиссии Брука, рассуждает о заболоченности района, подробно объясняет заболоченность природными условиями. Есть в его книге раздел с названием «Финансовый план», в котором первую главу он назвал «Опять кустари». На страницах книги он также говорит о лесоразработках, о новых специалистах, в которых нуждается Биробиджан, о машинизации и механизации, о совхозном строительстве и домостроительстве, о бюджетном кредитовании, о помощи сельскохозяйственной кредитной системы. Мережин поднимает вопрос о том, в какое время переселять – он понимает, что это тоже очень важно. Ведет речь об имущественных категориях граждан, как нужно подходить к переселению бедняка и материально крепкого человека.

В книге напечатано заключительное слово на заседании ОЗЕТа 13 июля 1928 года. По поводу его доклада происходят дебаты. Но первое, что выделяет Мережин в своем заключительном слове, – это интерес к работе, насколько он важен! Второе, Мережин обращает внимание на неподготовленность к работе, он говорит о наборе людей на Дальний Восток, о недостатке специалистов, о проблемах осушения и обводнения почвы, о животноводстве и пчеловодстве и отдельно – о враждебной критике.

В редком и ценном фонде областной библиотеки есть еще одна книга Абрама Мережина. Она называется «Что такое Биробиджан?» и выпущена в Москве в 1929 году. На ее страницах написано, что она посвящена Михаилу Ивановичу Калинину. В этой книге Мережин отвечает на вопрос, почему усилились возражения против Биробиджана, о конъюнктурных затруднениях, кто возражает, какова сейчас позиция Биробиджана. Обо всех трудностях переселения говорит здесь Мережин и даже о вынужденной разлуке с членами семей. Он утверждает, что это тоже важный фактор, сдерживающий развитие Биробиджана. В той книге автор снова возвращается к теме «Биробиджан и Крым» и доказывает, что Биробиджан – более подходящее место для переселения трудящихся евреев.

На территории, за которую боролся Абрам Мережин, в 1934 году образована Еврейская автономная область. В начале февраля 1937 года он был арестовал по ложным обвинениям, а 27 февраля этого же года расстрелян на полигоне Бутово.

Книги Абрама Мережина ныне стали раритетами. Они бережно хранятся в Биробиджанской областной научной библиотеке им. Шолом-Алейхема, в настоящее время оцифрованы, вошли в электронные ресурсы Президентской библиотеки и стали достоянием всего читающего мира.

Алла Акименко, заведующая сектором национальной литературы БОУНБ им. Шолом-Алейхема