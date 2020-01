/ / Ай да… Гринштейн!

Не обижайте евреев…

Нью-Йорк, шел 1938 год, еврейский джентльмен прогуливался по улицам города. Вероятнее всего, он направлялся куда-то по делу, что могло иметь или же, напротив, не иметь ничего общего с его еврейством – в конце концов, мы тут не для того, чтобы делать какие-то предположения.

И вот в какой-то момент он замечает вывеску «Вход собакам и евреям воспрещен».

Он весь вскипел от гнева. Наш маленький герой, ростом около 163 см, бросился на поиски лестницы. По возвращении он сорвал вывеску со стены и бросил ее на землю. Она упала… прямо к ногам двадцати разгневанных нацистов, наблюдавших за происходящим снизу.

Да, здание это являлось штаб-квартирой нацистов, оно просто кишело жестокой нацистской сволочью. Они выбили из-под ног этого маленького человека лестницу и окружили его со всех сторон.

В одном не было сомнения: кому-то не избежать драки.

И этим «кем-то» были те самые 20 нацистов.

И все потому, что наш миниатюрный герой был самым сильным человеком в мире.

Джозеф Гринштейн, или, как его называли, Могучий Атом, был цирковым тяжелоатлетом, и поэтому его желание выбить дурь из каждого нациста, к которому он только мог приложить свои маленькие ручки, было вполне объяснимо. Он поколотил более десятка мужчин, ломая им руки, носы и ноги. После разразившегося скандала Джо был арестован и предан суду, где ему были предъявлены обвинения в десятках случаев нанесения побоев.

Судья, который с трудом мог представить себе, что один человек в состоянии совершить такое, поинтересовался у арестовавшего его офицера, все ли участвовавшие в драке мужчины находились перед ним. Конечно, как он полагал, у Джо были сообщники, которые просто скрылись с места происшествия.

И, как и ожидалось, офицер ответил: «Нет, не все».

Затем, прежде чем судья, самодовольно кивая, вынес свой вердикт, офицер пояснил, что к тому моменту еще полдюжины нацистов находились в больнице и просто были не в состоянии явиться на заседание. Более того, продолжил офицер, именно мужчины напали на Джо, и не как иначе. А на вопрос – почему, офицер сделал простое предположение: «Они нацисты».

Дело было немедленно закрыто и все свидетельства были переданы в специально созданное государственное хранилище, где и по сей день хранятся и другие легендарные документы, которые никогда не увидят свет.

Такими людьми мы можем гордиться!

В момент, когда Гринштейн навешал фашистам, ему было 46 лет.

Гринштейн родился в Польше, в городе Сувалки в 1893 году.

В детстве он страдал от респираторных заболеваний, и, когда мальчику было 14 лет, группа врачей вынесла ему вердикт – он умрет от туберкулеза. Приблизительно в то же время Джозеф познакомился с русским цирковым тяжеловесом, который был известен как «Чемпион Воланко». Он и взял юного Гринштейна под свою опеку.

На протяжении 18 месяцев Джозеф путешествовал с Воланко и Цирком братьев Иссаковых. Все это время он тщательно изучал режим силовых тренировок. Впоследствии он вернулся в Польшу и женился и стал профессионально заниматься борьбой. Отчасти из-за роста антисемитских настроений в Восточной Европе он перебрался в Соединенные Штаты Америки.

Сначала он поселился в городе Галвестон, штат Техас, работал на нефтепромысле и докером.

В то же время Гринштейн продолжал профессионально заниматься борьбой и выступал под именем «Малыш Гринштейн».

В 1914 году одержимый техасский поклонник его жены напал на него и с расстояния 30 футов выстрелил Джозефу в лицо. Пуля попала между бровей. Удивительно, но Гринштейн вышел из больницы в тот же день – пуля не то чтобы не пробила его череп, а расплющилась от удара.

Несмотря на то, что его рост был всего лишь 163 см, а вес около 64 кг, Гринштейн стал одним из сильнейших тяжеловесов XX века. И вот лишь некоторые примеры его силовых достижений.

он мог:

Голыми руками пробить гвоздями доску толщиной 6 см.

Лежа на гвоздях, удерживать на своей груди 14 музыкантов из джаз-бенда.

Менять покрышки на машине без применения каких-либо инструментов.

Разорвать целых три скрепленных между собой цепи лишь силой своей груди.

Разогнуть железный стержень или подкову, держа один конец зубами и зафиксировав другой в тисках.

Разогнуть арматурный стержень толщиной более 1 см своими волосами.

Перекусывать зубами пополам гвозди (а также проделывал это с 25-центовой монетой).

Гринштейн неоднократно демонстрировал силу своих волос, так однажды на глазах у изумленной публики, привязав волосы к грузовику с пассажирами, тащил его за собой.

Он мог противостоять самолетной тяге силой своих волос! За эти достижения про него даже говорили: «Человек, волосы которого могут удерживать ревущие самолеты». Данное достижение было документально подтверждено 29 сентября 1928 года, действие происходило в аэропорту Буффало, о чем была опубликована статья в газете «Буффало Ивнин Таймс».

Гринштейн продолжал выступать, демонстрируя свои силовые достижения, вплоть до 80 лет. Свое последнее представление он дал в первый день рождения своего правнука – 11 мая 1977 года в Мэдисон Сквер Гарден. Несколько раз он был представлен в телевизионном шоу «Ripley’s Believe It Or Not», а в 1976 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса.

В свои более поздние годы он занимался продажей мыла с кокосовым маслом, а также эликсиров здоровья на различных ярмарках и фермерских рынках. Он путешествовал на своем грузовичке с открытыми окнами, чтобы продемонстрировать свою обширную коллекцию газетных вырезок и цитат общественных деятелей и организаций. Мэр Нью-Йорка Фьорелло Ла Гуардиа подписал Гринштейну благодарственное письмо за его участие в подготовке сотрудников городского полицейского управления.

В годы Второй мировой войны Гринштейн на добровольных началах преподавал вспомогательным отрядам полиции Нью-Йорка джиу-джитсу. Это было задолго до того, как этот вид боевого искусства получил популярность в Америке. В возрасте 81 года Гринштейн продолжал выступать. Он по-прежнему поражал публику на Мэдисон Сквер Гарден, демонстрируя, как он может разгибать подковы и вгонять шипы в металл голыми ладонями.

Джозеф Гринштейн умер 8 октября 1977 года. Историю его жизни поведал Эд Спильман в своей книге «Могучий Атом».

Источник: newrezume.org