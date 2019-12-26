/ / Александр Козлов встретился с Ростиславом Гольдштейном

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов провёл рабочую встречу с врио губернатора Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном, на которой обсудили реализацию планов социального развития центров экономического роста («Единая субсидия»).

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, региону по линии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики была выделена субсидия на 33 мероприятия, общий объем финансирования – более 1 миллиарда рублей.

«В основном в вашей области все деньги идут на медицину: капитальный ремонт больниц, обновление оборудование в учреждениях здравоохранения и покупка квартир для врачей. Это очень важное направление. Поэтому необходимо всё исполнять в срок и избежать срывов», — отметил глава Минвостокразвития России Александр Козлов.

Так, благодаря «Единой субсидии» в этом году было обновлено оборудование в отделении выхаживания новорожденных в областной больнице Биробиджана. Для 6 районных больниц приобрели цифровые стационарные флюорографы, также подобные комплексы поступили в областную больницу. Буквально на днях состоялось открытие после капитального ремонта детской поликлиники в городе Биробиджане, в начале 2020 года завершится капитальный ремонт детской областной больницы и помещений амбулатории в поселке Приамурский Николаевской районной больницы.

«Единая субсидия — эффективный инструмент решения целого ряда проблемных вопросов Еврейской автономной области. Так, в рамках Плана социального развития центров экономического роста были выделены средства на капитальный ремонт детской областной больницы, проектирование нескольких школ и других социально значимых объектов», — сказал Ростислав Гольдштейн.

В рамках экономии средств регион может использовать еще 130 миллионов рублей на иные цели. Александр Козлов акцентировал внимание, что у властей области совсем немного времени до предстоящей правительственной подкомиссии, на которой они могут совершить «переброску». Ориентировочно заседание состоится в начале февраля 2020 года.