/ / Анастасия ДАРЮХИНА: Зима должна быть творческой!

Не зря говорят, что студенческие годы самые лучшие, ведь в этот период происходит столько открытий, интересных мероприятий и полезных знакомств. Студентка Приамурского государственного университета Анастасия Дарюхина знает об этом не понаслышке.

На сегодня главное ее достижение – запуск недавно прошедшего в Биробиджане авторского творческого фестиваля «Студенческая зима». Мероприятие позволило талантливой молодежи Биробиджана и районов ЕАО показать себя. Об идее, сути и реализации проекта Анастасия с удовольствием рассказала в нашем интервью.

— Настя, расскажи, как тебе пришла идея проекта «Студенческая зима»?

— Когда я поступила на первый курс, поняла, что в нашем регионе нет площадки, где студенты ЕАО могли бы сплотиться, узнать поближе друг друга, обменяться опытом и вообще отлично провести время. Ведь многие из них не только просто хорошо учатся и добиваются успехов в вузе, но и обладают различными творческими талантами.

И я прекрасно осознавала, что если создавать какой-то проект, то только творческий, поскольку к этому лежит моя душа. Хотя бы потому, что я сама творческий человек, я 12 лет своей жизни посвятила танцам. Отсюда и пришла идея провести именно такой фестиваль. Сначала думала, что будет лишь творческая площадка, условно именуемая «Территорией ярких». Но посовещавшись, приняла решение, что не нужно останавливаться только на этом. Ведь у нас много студентов, отдавших себя науке. Поэтому с командой проекта мы сделали еще и научную площадку. Она проходила на базе ПГУ имени Шолом-Алейхема, а творческая – в Биробиджанской областной филармонии.

Безусловно, на первом курсе мне было нелегко создавать что-то новое, причем такого масштаба! Сама идея проекта родилась благодаря одной трудности. Я танцевала в нашем студенческом театре «Ets», и у нас не получилось выехать на «Студенческую весну», которая проходила в Хабаровске. И пришлось принимать заочное участие. Тогда я подумала: «Почему бы не создать и в нашем регионе подобную замечательную площадку?». Как вы уже догадались, за основу проекта «Студенческая зима» можно считать всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», который проходит во всех регионах страны.

— Это мероприятие дало возможность многим студентам ЕАО показать свои творческие номера и рассказать о проводимых научных работах. «Студенческая зима» выиграла грант в один миллион рублей на реализацию! Расскажи, что было самым сложным, на твой взгляд, в презентации твоей идеи?

— Да, действительно, Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» выделило нам 1 миллион рублей для проекта. Его презентация проходила в очной форме в июне 2019 года на Всероссийском молодежном образовательном Дальневосточном форуме «Восток» во Владивостоке. Там мне пришлось представлять и защищать этот проект. Думаю, самым сложным стоит считать вопросы от опытных экспертов из Москвы и Владивостока. Необходимо было донести до них смысл, почему наш регион нуждается именно в моем проекте. Это мой первый опыт, пришлось нелегко. Но я справилась!

— «Студенческая зима» длилась три декабрьских дня. 18 декабря мероприятие стартовало, а 20-го – окончилось большим гала-концертом. Как автору проекта, что тебе понравилось больше всего за фестивальные дни?

— Ох, много чего! 18 декабря мы провели организационное собрание с руководителями участников, активно готовили аудитории, подарки и встречали приезжих ребят из других районов области. Это была занимательная часть фестиваля! Основной блок проекта был проведен 19 декабря. В этот день с 9 утра у нас начались репетиции в филармонии. Отборочный тур, могу сказать, был не только одним из самых интересных моментов фестиваля, но еще и волнительным. Я также сидела в жюри, и «судьба» участников тоже легла на мои плечи. Приходилось отбирать, кого взять в гала-концерт, а это, скажу, был нелегкий процесс, потому что многие студенческие номера были замечательными. Но формат фестиваля и ограниченность по времени накладывали свои рамки…

— Несомненно, ушло много сил на подготовку и реализацию. Кто же выступал в качестве организаторов фестиваля?

— Главными помощниками стали наши волонтеры и команда организаторов ПГУ имени Шолом-Алейхема. Их было более 50 человек! При том, что в их рядах были не только студенты, работающие в организационной деятельности достаточно давно, но и первые курсы, только-только вливающиеся в бурную жизнь университета. Надеюсь, такой динамичный опыт пошел им на пользу.

— Какая большая команда! Думается, участников фестиваля тоже было немало?

—Первоначально мы рассчитывали на 300 человек, но участников оказалось больше! На самом деле, я была рада увидеть столько заинтересованных талантливых лиц. Это показывает, что молодежи по-настоящему интересно было участвовать в таком мероприятии, они хотели проявить себя, не были инертными и равнодушными. Разве это не здорово?

— Какие команды и участки фестиваля показали себя ярче прочих?

— Много ребят представили красивые номера, грамотные проекты, но среди них, безусловно, жюри и зрители выделили самых креативных. Хочу отметить, что, например, жюри просто впало в восторг от танцевальной команды «Azart», прибывшей в Биробиджан из Ленинского. В этих ребятах было столько огня и энергии! У них было три красивых и трогательных танца. В научной «половине» фестиваля также выделилась наша университетская команда, получившая Гран-при в направлении «журналистика». Вообще, все, кто получил эту награду, были лучшими в своей сфере. Что касается симпатий самих зрителей… Например, Юлия Ревенкова и Саша Ушакова «зажгли» зал вокальным номером! Казалось бы – выступление в стиле рэп, но как это было сделано и подано! В лучших традициях рэп-культуры, когда от выступающих энергия бьет потоком! Девчонки буквально «взорвали» зрительный зал и просто не могли не заслужить победу в своем направлении.

— «Студенческой зиме» положено доброе начало, и этот фестиваль наверняка запомнится и студентам, и зрителям, и его создателям. Будет ли повторение фестиваля в 2020 году?

— Хороший вопрос, но точного ответа на него дать пока не могу. Повторно ехать во Владивосток и презентовать все тот же проект – вряд ли хорошая идея. Но вполне возможно, что получится выиграть еще грант на реализацию такого проекта. Можно даже сделать что-то похожее, но еще лучше, масштабнее и креативнее!

Анастасия Кудинова