/ / Анатолий Тихомиров: Поддержка талантливых детей ЕАО продолжится

Депутат Госдумы от ЕАО Анатолий Тихомиров возобновил учрежденный им пять лет назад для школьников Октябрьского района конкурс «100 пятерок».

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, 26 декабря в селе Амурзет депутат Государственной Думы РФ от ЕАО Анатолий Тихомиров вручил премии «Сто пятерок» лучшим ученикам Октябрьского района. Награды получили пятнадцать школьников, заработавшие по итогам второй учебной четверти сотню и более высших отметок.

Как сообщил Анатолий Тихомиров, конкурс «Сто пятерок», направленный на поддержку лучших школьников Октябрьского района, был учрежден им в 2014 году. Награждая денежными премиями наиболее талантливых и старательных ребят, депутат рассчитывал дать школьникам дополнительный стимул в учебе. При подведении результатов соревнования он предложил учитывать пятерки, полученные учениками пятых-одиннадцатых классов по всем предметам: от математики до физкультуры. Показатель в сто пятерок был действителен в трех четвертях – первой, второй и четвертой. В третьей четверти, которая значительно длиннее других, школьникам нужно было заработать не менее 130 высших отметок. Однако после четырех лет успешной практики в 2018 году учредитель принял решение закрыть конкурс.

«Мы рассчитывали, что состязание будет способствовать росту числа хорошистов и отличников, а также повышению уровня учебной подготовки в школах района. И не ошиблись. Если первый раз премии получили полтора десятка человек, то уже через три года их число выросло в два раза. Но все это время мы искали новые, более широкие и универсальные способы поддержки школ. Поэтому в 2018 году было принято решение отказаться от конкурса «Сто пятерок» в пользу нескольких грантовых проектов, выиграть которые могли уже не отдельные ученики, а целая школа — любая из района. Однако на встречах, которые я проводил с коллективами школ, ребятами и их родителями, часто звучали предложения возродить конкурс. Например, учителя обратили внимание, что количество детей, получавших за четверть сотню и более высших отметок, начало сокращаться. А это значит, что конкурс действительно был хорошим стимулом. И если он так влияет на успеваемость, на желание ребят учиться лучше, то его нужно возрождать. Решение принято, и я искренне рад, что конкурс вернулся, что у меня опять есть возможность поздравить самых старательных и талантливых наших детей», — сказал Анатолий Тихомиров.