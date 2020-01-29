/ / Андрей МЫЛЬНИКОВ. «ПРОЩАНИЕ»

Андрей Андреевич Мыльников – Народный художник СССР, лауреат многих премий, Герой Социалистического Труда, оказал большое влияние на формирование современной академической живописи.

Работу «Прощание» художник создал в 1975 году и получил за нее государственную премию.

Это полотно, выполненное в традициях «сурового стиля», стало символом материнского подвига. Живописец изобразил сцену прощания матери с уходящим на фронт сыном. В облике матери нет пафосного героизма, решительности, непреклонности. В ее глазах зритель читает страх, скорбь и тревогу. Женщина всматривается в лицо сына, стараясь запомнить каждую родную черточку. Натруженные руки прижаты к груди, она маленькая и беззащитная перед надвигающейся бедой. Матери невыносимо трудно отдать своего ребенка, но она не в силах что-либо изменить. Она вынуждена отпустить единственного сына исполнить свой воинский долг.

Облик матери дан на такой драматической ноте, что по нему можно прочесть трагическое продолжение – сын не вернется с войны.

Это полотно написано почти монохромно, здесь нет ярких, «бьющих в глаза» красок. Кажется, что создана картина на основе двух цветов – белого и почти черного. Сдержанная цветовая палитра усиливает драматизм сцены прощания матери с сыном.

Фигуры героев картины смещены в левую сторону, но с правой части полотна темная полоса поднимающегося вверх дыма уравновешивает композицию. Каждый элемент картины реален и символичен. Все здесь – фигуры матери и сына, простой незамысловатый пейзаж, колонна солдат вдалеке – создает значимость общей ситуации и отдельно каждого образа. А цветовое и композиционное решение усиливает этот образ.