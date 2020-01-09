/ / Артисты за сценой

В наши дни местные концертные афиши пестрят звездными именами. Раньше эстрадные знаменитости к нам тоже приезжали, но их гастроли проходили не так буднично.

Концерты были большим событием, а билеты раскупались в мгновение ока. Чем же запомнились нам некоторые звезды вне сцены

В 2006 году, накануне своего 100-летнего юбилея, знаменитый балетмейстер Игорь Моисеев дал интервью «Российской газете».

«Мою фамилию часто принимают за еврейскую, – говорил Моисеев. – Когда мы приехали в Биробиджан, на перроне нас встречала толпа людей с огромным плакатом: «Да здравствует наш Моисеев». Биробиджанцы думали, что приехал ансамбль во главе с евреем Моисеевым».

Далее Игорь Александрович рассказывал, как в честь знаменитости в Биробиджане решили дать банкет. Когда накрыли столы, заместитель хореографа проговорился:

– Наверное, вы думаете, что Моисеев еврей? Он русский.

Устроители банкета всполошились:

– Как русский?! А мы думали, что еврей, – и стали собирать со столов продукты и складывать их в корзины.

Так банкет не состоялся, потому что Моисеев нееврей.

Нет смысла комментировать эту нелепицу, замечу лишь, что тексты «больших плакатов» не могли быть написаны без согласования с партийным руководством. Да и банкет такого уровня готовили не какие-то тетки с сумками, а тот же горком или даже обком КПСС. Областью и городом руководили далеко не идиоты.

Для чего знаменитый балетмейстер выдумал эту историю? Что это – шутка или фантазии, связанные с преклонным возрастом?

Читать такое было очень неприятно.

Певец Сергей Лазарев тоже «прославил» наш город. В Твиттере он описал так называемый шведский стол с бегающим по нему тараканом. В передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале певец опять вспомнил таракана, пробежавшего по столу, а также «зеленые яйца и сосиски», поданные на завтрак в Биробиджане.

Посещал ли таракан звездный стол на самом деле, неизвестно, – спросить об этом у насекомого не представляется возможным.

Немножко фантазии о нашем городе добавил Олег Газманов. Чувство гордости за наших щедрых земляков распирало меня, когда я смотрел интервью с певцом на одном из центральных каналов. Олег Михайлович рассказал о том, что во время гастролей в Биробиджане ему подарили живого тигра. От такого большого подарка певец отказался.

А был ли тигр? Был. Одновременно с гастролями Олега Газманова в Биробиджан прибыл небольшой передвижной цирк. У цирковых артистов была ручная тигрица, с которой любой желающий мог сфотографироваться, заплатив за это определенную сумму.

Привели тигрицу к Газманову и усадили на диван рядом с артистом. Фотограф Василий Кравцов снял их пленочной фотокамерой – цифровых фотоаппаратов тогда не было.

Снимок получился замечательный. Певец оставил Василию свой адрес и попросил выслать фото, что Кравцов и сделал.

Конечно, тигрицу исполнителю «Есаула» дарить не собирались, разве что в шутку.

Некоторые артисты запомнились не лучшим поведением. К примеру, в 2006 году приехала в наш город команда КВН «Утомленные солнцем». Побыв в Биробиджане менее часа, сочинцы заявили, что кофе и бутерброды на завтрак их не насытят, и покинули город.

Мне рассказывали более полную версию этих несостоявшихся гастролей. Один из утомленных солнцем и дальней дорогой кавээнщик заявил встречающему: «Если не будет на столе мяса – я съем твою печень». Не самая умная шутка. Молодой человек был послан гораздо дальше Биробиджана. На это послание сочинцы и обиделись.

Иногда именитые гости ведут себя, мягко говоря, как представители семейства нежвачных парнокопытных. Один очень известный брутальный певец на просьбу нашего корреспондента дать интервью молча пустил в лицо девушки струю сигаретного дыма.

Фотокорреспонденту Олегу Черномазу много раз приходилось снимать приезжих «звезд». Бывало, проявляли они и высокомерие и откровенное хамство, но таких случаев было немного, большинство артистов оставили хорошее впечатление.

Гостьей одного из фестивалей еврейского искусства была Клара Новикова. Когда Олег пытался сделать снимок, артистка вежливо попросила:

– Извините, я уставшая, с дороги – плохо выгляжу.

Если бы нашему фотокору в грубой форме запретили фотографировать, то он все равно бы нашел возможность сделать снимок. Так случалось не один раз. А к вежливому отказу Олег отнесся с пониманием.

Кстати, свое выступление в Биробиджане Клара Новикова считает очень удачным. В каком еще городе ей приходилось общаться с такими зрителями?

Клара Михайловна в образе тети Сони ведет диалог со зрительным залом.

– Вот скажите, как вас зовут? – обращается «тетя Соня» к одному из зрителей в первом ряду.

– Владимир Ильич, – отвечает человек с ленинской бородкой и такой же прической. Зал взрывается от смеха.

Далее артистка рассказывает шутку про Рабиновича и снова обращается к залу:

– Как ваша фамилия, мужчина?

– Рабинович!

После концерта Кларе Новиковой объяснили, что зрителями были предприниматель Владимир Ильич Гольдберг и начальник департамента правительства области Анатолий Яковлевич Рабинович – люди хорошо известные в городе. Зрители знали, что это не подстава, и поэтому номер прошел на ура.

Прошелся шуткой по Рабиновичу и другой артист. После фестиваля еврейской культуры (кажется, он был седьмой по счету) на банкете Роман Карцев объявил конкурс на лучший еврейский анекдот. Встал Анатолий Яковлевич и сказал, что расскажет анекдот, разумеется, про Рабиновича. Карцев поинтересовался, почему эти слова вызвали смех. Ему объяснили, что фамилия рассказчика – Рабинович.

– Когда про Рабиновича рассказывает Рабинович – это вдвойне смешно, – оценил анекдот артист.

Многие артисты вне сцены оказались милыми людьми с чувством юмора. В 2005 году в общинном центре «Фрейд» встречали известного музыканта. Леон Оганезов и председатель общины Лев Тойтман быстро нашли общий язык и обращались друг к другу «Лёва».

За столом Оганезов спросил:

– Вы знаете русскую шаббатную песню?

– Есть такая?

– Конечно! «Окончена работа, опять пришла суббота», – пропел он строчку из песни «Кадриль».

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин посетили в Биробиджане один из детских домов. Мальчик лет шести подошел к Пригожину и стал его удивленно рассматривать.

– На кого я похож? – спросил его Иосиф Игоревич. – На Шрэка я похож!

Нам хочется показать город с лучшей стороны. Приятно услышать от звезд хорошие отзывы о Биробиджане. Но нередко нам бывает стыдно за самих себя. Саксофонист Игорь Бутман приехал на фестиваль. Утром он спустился в ресторан гостиницы на завтрак. Назвал свою фамилию. Женщина посмотрела какую-то бумажку и пробурчала:

– Какой Гутман? В списках нет никакого Гутмана!

Находившимся рядом журналистам стало за нее стыдно.

Приятно, когда у нас остаются об артистах хорошие воспоминания, но хочется, чтобы и артисты уезжали с хорошими впечатлениями о нашем городе.