/ / Австрийский писатель Франц Кафка (1883 – 1924)

Со своей спокойной и любезной улыбкой он позволял миру приходить к нему, но сам был закрыт для мира.

Австрийский немецкоязычный писатель, философ, одна из ключевых фигур литературы XX века. Родился в еврейской семье торговца и дочери зажиточного пивовара, жившей в районе Йозефов, бывшем еврейском гетто города Праги. Окончив немецкую школу, Кафка под давлением отца вынужден был поступить на юридический факультет Пражского университета. После нескольких лет учебы он начал работать в страховой конторе мелким служащим. Спасение от однообразной, тоскливой жизни и одиночества будущий писатель увидел в литературе. Первые публикации Кафки появились в 1908 году. В журнале «Гиперион» были опубликованы два небольших рассказа. Затем вышли сборники притч «Созерцание», «Кочегар», новеллы «Превращение», «Приговор», сборник новелл «Голодарь» и сборник рассказов «Сельский врач». Новеллы и притчи были встречены критиками и читателями с интересом. Однако главные его творения – романы «Америка» (1911–1916), «Процесс» (1914–1915) и «Замок» (1921–1922) – остались в разной степени незавершенными и увидели свет уже после смерти автора и вопреки его последней воле: сжечь все его неизданные произведения (а изданные он запретил переиздавать). К своему творчеству писатель относился с мучительной неудовлетворенностью.

В последние годы жизни здоровье Франца Кафки ухудшилось. 3 июня 1924 года в санатории под Веной писатель умер. Наиболее точная и общая биография Франца Кафки представлена в произведении Клода Давида – французского литературоведа и переводчика, а также издателя произведений писателя.

Именно в отсутствии любви Кафка учится любви. Или, скорее, именно проходя через ненависть, Кафка испытывает реальность любви. Потому что он любит этого ненавистного отца, он восхищается его мужественностью, его энергией. Это его модель и его горизонт.

Он отлично знает, что сам творец своего несчастья. Он хорошо знает, что сам сделал свой выбор, но, конечно, повинуясь потребностям, над которыми был не властен.

Эта замкнутость на самом себе может быть представлена как некий извращенный поиск несчастья. И в самом деле, одной из устойчивых черт его судьбы является определенная склонность к саморазрушению.

Он страдает из-за своего одиночества, но в то же время его культивирует.

«Бог этого не хочет, но я должен писать. Отсюда постоянные метания; в конце концов Бог берет верх, и это приносит большие несчастья, чем ты можешь себе представить». Все тексты периода молодости были уничтожены, и не стоит гадать, что они могли собой представлять.

Взамен профессия дала ему нечто бесценное, хотя он и не отдавал себе в этом отчета, а именно контакт с конкретикой, с повседневной реальностью, с материальными интересами, с законом, с хитростью – необходимый противовес всяческим блужданиям литературной мечты.

Всякое действие бесполезно, и волнение мира не стоит того, чтобы принимать в нем участие.

В жизни, в которой работа воспринимается как трудно переносимое мучение, легко представить важность отпусков. Кафка, с его незавидным здоровьем и склонностью к ипохондрии, охотно проводил их в «санаториях».

«Да, если бы достаточно было утешения и если бы не требовалось также немного счастья, чтобы быть счастливым».

Жизнь Кафки почти вся прошла в Праге и даже внутри узкого периметра Старого города. Он не любил этот город, но он неотделим от него. Он немец среди чехов, еврей среди немцев.

Творчество, как его понимает Кафка, берет свое начало в тщеславии и жажде наслаждений.

Со своей спокойной и любезной улыбкой он позволял миру приходить к нему, но сам был закрыт для мира.

Кафка ожидал от литературы, и что она ему, правда изредка, давала: не раскрытие неизвестной истины, но глубокое согласие с самим собой, согласие, которое производит впечатление пришедшего извне как своего рода милость.

Все мое тело настораживает меня по отношению к каждому слову; каждое слово, прежде чем я его напишу, начинает осматриваться вокруг себя; фразы буквально ссыпаются под моим пером, я вижу, что у них внутри, и тотчас вынужден останавливаться.

Зло – это осадок, накипь, которая образуется по мере удаления от центрального огня.

Воображаемое сражение между его сердцем и мозгом – он иногда говорил, между Добром и Злом – занимало ночи и поддерживало бессонницу. Он погибал от конфликта, который сознательно культивировал против себя самого.

«Вообще-то я человек, склонный ко лжи, иначе мне очень трудно бывает сохранить равновесие, мой челн слишком хрупок».

«Когда убираешь руку с колеса времени, – пишет он своему другу Феликсу Вельчу, – оно стремительно проносится перед вами, и уже больше не находишь места, чтобы снова положить на него руку».

В последние недели своей жизни Кафка, чтобы щадить свой почти совсем пропавший голос, общался со своими близкими с помощью «бумажечек». В … них проявляются его нежная чувствительность и юмор, остающийся искрометным до последних мгновений его жизни.

«Я здесь только гость, чужой, гость к тому же усталый, и у меня нет никакой возможности говорить, выяснять. Вот почему я от них ухожу».

Подготовила Анастасия Кадина