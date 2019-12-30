/ / Белая, со стальными зубами

Звёздный прогноз для ЕАО, Биробиджана и их жителей от «Биробиджанской звезды»

Годом Белой Металлической Крысы начнётся новый 12-летний цикл, потому он считается особенно значимым. Так считают доверяющие учению древних звездочётов.

По их мнению, нас ожидает год, в который необходимо наметить планы на ближайшую дюжину лет, чтобы проложить маршрут к новой прекрасной и счастливой жизни. И если намерения ваши белы и чисты, как снег, и вы готовы усердно грызть гранит науки, вгрызаться в дело и проникать в самую суть явлений, то белая хозяйка года со стальными зубами поможет вам!

Но мы живём не сами по себе, не в некоем околозвёздном пространстве, а на грешной земле, в конкретном городе, регионе. Что ждёт жителей ЕАО в 2020-м?

Не дразните Собак!

Еврейская автономная область создана в 1934 году, т.е. в год Собаки, под стихией Дерева. Стихия Дерева говорит о хорошем потенциале роста. Мы это часто слышим о своём регионе. Восточные мудрецы пророчат, что рождённые в это время по натуре добры, честны и особенно чувствительны ко лжи и несправедливости. Они нарушают их внутреннюю гармонию, потому и дела начинают расстраиваться.

Рост – естественное состояние для дерева. Но когда ему расти мешают – обрезают ветви, ломают верхушку, подрубают корни, лишают нормального питания, выбивают почву из-под ног или засушивают, – дерево чахнет, уродуется и погибает. Судеб стран, краёв и городов это касается также.

Зато Собака-Дерево обладает богатой фантазией, ярким воображением и тем, что сегодня называют креативностью. Применение именно этих сторон своего темперамента позволяет ей быстро добиваться желаемого. А вот будучи посаженной на цепь и голодный паёк, Собака быстро чахнет, впустую лает и злобится. И при возможности непременно сбежит с привязи. Здесь звёздная подсказка, как решить многие проблемы региона! Не садите зря Собак на цепь, не дразните их и не забывайте кормить.

В общем, отнеситесь к нашей области, к своей малой родине, по чести, по совести, просто по-человечески, как хотелось бы, чтобы окружающие относились к вам. И сразу жизнь вокруг наладится. А вот обмануть законы природы не получится. От худого дерева не жди доброго плода, с тощей земли – богатого урожая. Не истощайте землю, на которой живёте, нещадной эксплуатацией ради минутной выгоды. Сад должен быть большим и разнообразным, поле – добротно и грамотно возделанным. Когда собаке есть, что сторожить – она «с поста» не убегает.

Как видите, все рекомендации «Как сделать наступающий год счастливым» очень просты и естественны. Но почему-то люди о них часто забывают.

Рыбки на Бире

Рождённым под знаком Рыбы в этом году уготовано особое место! А город Биробиджан получил свой статус именно под этим знаком!

Соответственно, вступающей в силу стихии металла, чешуя Рыб обретёт крепость стали и блеск, но не заржавеет в сырости. Скорость, с которой Рыбы проплывут 2020 год, будет молниеносной. Подобно шустрой Крысе, они смогут проникнуть в глубины и уголки, куда ранее их не пускали.

Но Рыбам стоит заранее наметить свой маршрут и чётко определить цели. Не соблазняйтесь плыть по течению – это участь мёртвой рыбы и водного мусора. Надеюсь, вы думаете о себе лучше.

Уже март и апрель станут периодом, когда появятся шансы улучшить свой имидж и немного – материальное положение. Расслабляться не стоит – это лишь «авансы»! Белая Крыска – лабораторная, потому не раз учёная. Она и любит активных, мыслящих людей. Скорректировав свои действия, к середине лета можно получить более высокие результаты, достигнув намеченных целей уже к осени, сделав нужные припасы.

При составлении гороскопов принято учитывать адресата прогноза – мужчина это или женщина. Если Еврейская автономная область – Она, то город Биробиджан – Он. А уж мартовским мужчинам (Биробиджан получил статус города 2 марта 1937 года) металлическая Крыса (Она) особо благоволит! Тут главное – на волне первых успехов не «заесться» и не потерять осторожность, дабы не попасть ни в мышеловку, ни на крючок! Поэтому надо особо беречь верных, преданных спутников и привлекать в свою команду новых бескорыстных соратников.

В целом, уверяет Восточный гороскоп, 2020 год будет благоприятным для всех знаков зодиака, щедро вознаграждая идущих к своей мечте. Они и добьются в этот период наилучших результатов и в бизнесе, и в творчестве, и в личных делах, и в оригинальных начинаниях. Не прозевайте шанс! Удача придёт лишь к тому, кто готов к её приходу!

Звёздный прогноз Александра ВОТТОНА