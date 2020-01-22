/ / Без пластика – никуда, Или в никуда?

Одной из главных проблем человечества является сегодня пластиковый мусор.

В наши дни в мире лишь 9% пластика уходит на переработку, 12% сжигается, а 79 % попадает на свалки и в окружающую среду. Уже сейчас мусорное пятно в северной части Тихого океана достигло размера, сопоставимого с площадью двух Турций. По прогнозам ООН, если ничего не предпринимать, то к середине этого века человечество будет выпускать 33 млрд тонн пластиковой продукции в год. Но так было не всегда.

В прежние времена в нашей стране основной мусор был органический, а бумажные обертки, газеты, окурки быстро разлагались. Летом через месяц от них и следа не оставалось. Даже консервные банки, которых валялось много, быстро ржавели и исчезали. Бутылки же выбрасывались редко, их сдавали в магазин в обмен на продукты. Простая бутылка стоила 12 копеек, молочная – 15. Сдаешь, к примеру, в магазин пять пустых, а назад возвращаешься с двумя бутылками молока, и еще несешь пару булочек.

Одноразовой посуды в СССР не было. Хотя нет. Бумажные стаканчики, в которых продавалось мороженое, разве не одноразовая посуда? А вафельные стаканчики? Они съедались вместе с мороженым.

Кстати, к Московской Олимпиаде 1980 года в нашей стране была разработана съедобная посуда. Удобно: поел и на десерт – тарелочка. Нет ни мусора, ни отходов. Правда, до Биробиджана такая посуда не дошла. Но одноразовые тарелки были и у нас. Штамповались они из плотного картона и применялись в основном в кафе.

Одноразовая посуда появилась более сотни лет назад. Американский студент Хью Мур свернул конусом лист картона, и так получилась первая одноразовая кружка. Пластиковые одноразовые стаканчики впервые стали выпускаться в 1960 году в Америке.

Впервые одноразовый стаканчик я увидел в начале 1980-х годов.

Хотя одноразовым его можно было назвать с большой натяжкой – им пользовались более года. Моя коллега художница Валентина Шаповалова привезла такой стаканчик из Москвы. Во время Олимпиады в них продавали различные напитки. Разумеется, использованные стаканчики никто не выбрасывал, их уносили с собой. Из яркого стаканчика с надписью «Fanta» Валентина пила и воду, и даже горячий чай.

Одноразовые тарелки, ложки и вилки я впервые увидел в Израиле лет двадцать пять назад. Мы были на экскурсии в Иерусалиме. Группа расположилась на лужайке. Наш сопровождающий, израильтянин с библейским именем Марк, расставил на скатерти принесенную с собой еду. После плотного обеда он собрал остатки пищи в пакет, а использованную одноразовую посуду сложил в пластиковое ведерко и понес это все к мусорному контейнеру. И тут одна из наших женщин догоняет Марка и забирает у него ведерко:

– Помою и отвезу домой. Ими еще сто лет можно пользоваться.

Другие женщины из нашей группы завистливо проворчали:

– Самая умная! Забрала и ни с кем не поделилась.

Сейчас эта история кажется смешной и неправдоподобной.

В магазинах продукцию упаковывали в основном в бумажные кульки. Продавщицы (в магазинах Биробиджана работали только женщины) ловко сворачивали из серой оберточной бумаги конусообразные кульки. В крупных магазинах вместо кульков использовались пакеты из той же оберточной бумаги.

Кстати, оберточную бумагу выпускали у нас в области на Бираканской бумажной фабрике.

В бумагу заворачивали не только продукты питания. Помните, как Людмила, одна из героинь фильма «Москва слезам не верит» со словами «С бумагой в стране напряженка», заворачивала в сверток и перевязывала шпагатом костюм?

Целлофановые фасовочные пакетики появились в Биробиджане, думаю, в 1970-х годах. Одноразовые пакеты использовались многократно. Время от времени их стирали, и, скрепив деревянными прищепками, вывешивали для просушки на балконы. А как же иначе? В советские годы такой пакетик стоил десять копеек – на них можно было купить детский билет в кино, или стакан семечек, или пять школьных тетрадей.

Большие пакеты появились в СССР в конце семидесятых, их привозили из-за границы и «загоняли» здесь по невероятной цене. В Биробиджане их можно было купить на вещевом рынке за 3–5 рублей. В Москве цены на особенно красивые пакеты доходили до 15 рублей.

Пакеты в СССР были почти культовым предметом, как сейчас брендовая одежда. Чтобы пакет не порвался, вовнутрь его клали сетку-авоську. В нее-то и складывались покупки. Пакет же служил просто украшением.

В 1980 году я был в командировке в городе Новокузнецке. Там купил несколько пакетов. Недорого. На них, кажется, был нарисован олимпийский мишка. В Биробиджане друзья и знакомые смотрели на меня, как на ненормального:

– Не мог побольше купить?

Говоря о советской упаковке, нельзя не вспомнить газеты. Человек с газетным свертком под мышкой – обычное явление тех лет. Если человек, обращаясь к продавцу киоска «Союзпечать», говорил: «Мне просто газету», киоскер обычно не уточнял название. Было понятно, что человеку газета нужна в качестве упаковки.

Нынешняя упаковка очень удобна. Но эти удобства перевешиваются опасностями, которые несет пластик окружающей среде. Во многих странах прилагаются усилия, чтобы уменьшить попадание пластика в окружающую среду. К примеру, на острове Занзибар ввели полный запрет на использование пластиковых пакетов. За ввоз и продажу пакетов можно сесть на год в тюрьму.

А как вам такие меры?