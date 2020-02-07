/ / Без помощи добровольцев Народный фронт не справится

Руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов провел рабочую встречу с главой региона Ростиславом Гольдштейном

Они обсудили вопросы взаимодействия между Народным фронтом и региональными властями, а также сотрудничество в деле помощи гражданам, сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области.

Кузнецов рассказал о запуске проекта «Прямая линия. Продолжение» и мобильного приложения «ОНФ. Помощь» для отработки обращений людей, обратившихся на прямую линию с Владимиром Путиным. В эту работу уже включились активисты Движения и волонтеры из самых разных субъектов страны.

«Во время встречи с общественностью в Калининградской области Владимир Путин поддержал инициативу ОНФ взять в работу вопросы, поступившие от граждан на прямую линию. Сейчас мы вовсю занимаемся этим, но, учитывая огромный масштаб стоящих задач, нам очевидно, что без помощи добровольцев Народный фронт точно не справится. Если к этой работе продолжат подключаться и региональные власти, то тогда мы сможем сформировать постоянно действующую систему, благодаря которой люди получат возможность обращаться со своими проблемами не только раз в год на прямую линию, но и в постоянном режиме», – подчеркнул Кузнецов.

В свою очередь Гольдштейн поблагодарил Народный фронт за реализацию нового проекта Движения, который позволяет властям субъекта в систематизированном виде получать данные о возникающих проблемах и вопросах. Также он заявил о готовности присоединиться к работе ОНФ с обращениями граждан и оказывать общественникам необходимую помощь.