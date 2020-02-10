/ / Биробиджанская ТЭЦ проходит вторую половину отопительного сезона

На Биробиджанской ТЭЦ (структурное подразделение филиала Хабаровской генерации АО «ДГК», входит в Группу РусГидро) в настоящее время температурный и гидравлический режимы соответствуют заданным диспетчерским параметрам.

Температура теплоносителя — сетевой воды, подаваемой в магистральные трубопроводы, соответствует нормам подачи при установившейся температуре наружного воздуха и температурному графику. При вероятном усилении морозов эти параметры могут быть подняты.

По состоянию на 10 февраля 2020 г. на БТЭЦ в работе находится 4 котлоагрегата. Температура теплоносителя подающей магистрали составляет 98°С.

Своевременно подготовленное к зиме оборудование Биробиджанской ТЭЦ функционирует без замечаний и позволяет проходить отопительный сезон 2019-2020 гг надежно и стабильно.

Перед прохождением периода наиболее низких температур на станции создан дополнительный запас топлива и аварийный запас материалов для проведения необходимых работ. Спецтехника и оперативный персонал находятся в состоянии постоянной готовности. Неплановых отключений оборудования зафиксировано не было.

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Татьяна Евменова, пресс-секретарь СП «Биробиджанская ТЭЦ» филиал «Хабаровская генерация» АО «ДГК»