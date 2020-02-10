/ / Биробиджанская ТЭЦ проходит вторую половину отопительного сезона

Биробиджанская ТЭЦ проходит вторую половину отопительного сезона

Биробиджанская ТЭЦ проходит вторую половину отопительного сезона

На Биробиджанской ТЭЦ (структурное подразделение филиала Хабаровской генерации АО «ДГК», входит в Группу РусГидро) в настоящее время температурный и гидравлический режимы соответствуют заданным диспетчерским параметрам.

 Температура теплоносителя — сетевой воды, подаваемой в магистральные трубопроводы, соответствует нормам подачи при установившейся температуре наружного воздуха и температурному графику. При вероятном усилении морозов эти параметры могут быть подняты.

 По состоянию на 10 февраля 2020 г. на БТЭЦ в работе находится 4 котлоагрегата. Температура теплоносителя подающей магистрали составляет 98°С.

 Своевременно подготовленное к зиме оборудование Биробиджанской ТЭЦ функционирует без замечаний и позволяет проходить отопительный сезон 2019-2020 гг надежно и стабильно.

 Перед прохождением периода наиболее низких температур на станции создан дополнительный запас топлива и аварийный запас материалов для проведения необходимых работ. Спецтехника и оперативный персонал находятся в состоянии постоянной готовности. Неплановых отключений оборудования зафиксировано не было.  

www.dvgk.ru

Татьяна Евменова, пресс-секретарь СП «Биробиджанская ТЭЦ» филиал «Хабаровская генерация» АО «ДГК»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Издательский дом "Биробиджан". 679016, Россия, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Ленина, 32.
Тел./факс: 8(42622) 4-06-63, e-mail: idb-2009@mail.ru, bstern@ya.ru, bstar79@mail.ru

Рекламный отдел: тел. 8 (42622) 4-08-75, 4-03-57. Email: reklama2@gazetaeao.rubstar79@mail.ru

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения ОГАУ "Издательский дом "Биробиджан"

Разработка сайта Дмитрий Беккерман


 Яндекс.Метрика