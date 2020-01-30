/ / Бизнес-омбудсмен области подвёл итоги работы в 2019 году

90 обращений поступило в минувшем году от субъектов предпринимательской деятельности в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в ЕАО, сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области.

По сравнению с 2018 количество обращений увеличилось на 18 процентов.

Они касались различных проблем, связанных с ведением бизнеса. Более половины – содержали конкретные просьбы к Уполномоченному оказать содействие в защите или восстановлении нарушенных прав. В основном в сферах закупок для государственных (муниципальных) нужд, приобретения субъектами предпринимательской деятельности муниципального имущества, а также в связи с нарушениями, по их мнению, порядка и условий предоставления финансовой поддержки в виде субсидий (грантов) за счет средств федерального и областного бюджетов. Об этом рассказал на своей пресс-конференции по итогам 2019 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ЕАО Вячеслав Пастухов.

При этом он подчеркнул, что в 56 процентах случаев доводы заявителей были обоснованными. Права всех этих предпринимателей при поддержке Уполномоченного удалось восстановить.

Бизнес-омбудсмен области отметил увеличение в 2019 году количества обращений, связанных с введением в действие федеральных нормативных правовых актов, регламентирующих предпринимательскую деятельность. В частности, эти обращения касались применения контрольно-кассовых аппаратов, специальных налоговых режимов, продажи товаров, подлежащих обязательной маркировке.

На пресс-конференции Вячеслав Пастухов дал также предварительную оценку общей ситуации в предпринимательской среде области. Итоговая будет представлена им в марте в ежегодном докладе главе региона, Законодательному Собранию и Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борису Титову.