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Более тридцати квартир получили работники образования в ЕАО

Более тридцати квартир получили работники образования в ЕАО

Сертификаты на приобретение служебного жилья педагогам региона вручил врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, в рамках развития центров социально-экономического роста Еврейской автономной области было выделены средства из федерального бюджета на приобретение жилья для 38 педагогов. В таких объёмах региону были выделены впервые, что говорит об эффективности новой социально-экономической политики, проводимой на Дальнем Востоке полпредом Президента РФ Юрием Трутневым по поручению главы государства Владимира Путина.

Обращаясь к учителям, врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн отметил важность профессии педагога в части воспитания подрастающего поколения и извинился, что своих квартир преподавателям пришлось ждать так долго.

Среди тех, кто получил сертификаты на квартиры, как молодые педагоги, так и те, кто отдал работе с детьми более 40 лет. По закону, полученное служебное жильё по истечению 10 лет работы в системе образования можно будет оформить в собственность.

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