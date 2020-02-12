Болейте на здоровье, но за спорт
Сегодняшний наш кроссворд выходит с повышенной температурой и симптомами разных болезней.
Еще бы – вчера, 11 февраля, на нашей матушке-Земле был отмечен Всемирный день больного, и эта дата стала поводом поболеть и нам. Тем более что вот уже не одну неделю все наши новости начинаются с показа людей в масках, ведущих борьбу против коронованного китайского вируса.
Призом победителю будет набор витаминов от сети аптек «Здоровье», которые помогут вам не заболеть.
Ответы принимаются до 21 февраля.
Удачи!
По горизонтали: 1. С ее помощью болезнь можно предупредить. 6. К тому, кто не соблюдает правил гигиены, липнет … зараза. 11. Характерная поза у тех, чья спина не желает выпрямляться. 12. К нему идут, когда болят уши, горло и нос. 13. Капли глазные, назальные уменьшительным словом. 15. Зимой эта снежная трасса вас оздоровит, если почаще будете посещать горнолыжный комплекс «ФОМА». 16. Этой «сладкой» болезнью страдает каждый четвертый взрослый житель планеты. 19. Со здоровьем шутить – все равно что … с огнем. 20. От самолечения чаще бывает не … , а вред. 21. Так в противоположность гомеопатам называют врачей традиционной классической медицины. 24. Он часто ослаблен не только у людей пожилого возраста, но и у молодых. 26. … свое здоровье смолоду! 28. Этот доктор дает в своих книгах, а также на страницах газет и экранах ТВ хорошие советы тем, кто не хочет болеть. 30. Эта болезнь – результат нездорового питания – может и до язвы довести. 32. Одноразовое иглолечение. 35. Зеленый … до алкоголизма доведет. 36. Жители страны гор, где популярно аюрведическое лечение, когда надо полностью изменить образ жизни и питание, а лекарства принимать только природного происхождения. 38. Венценосный вирус из китайского города Уханя, напугавший весь мир. 39. Там у каждого больного есть свое койко-место.
По вертикали: 1. Хотите постоять в очереди на прием к врачу? Тогда вас ждет областная … . 2. Эта болезнь – по народному кондратий –уносит жизней больше, чем онкология. 3. Здоровье там не купишь, но лекарство получишь. 4. Психиатр лечит душу. А терапевт? 5. Третья нога пациента травматологического отделения. 7. Тех, кто там живет, обслуживают ФАПы – фельдшерско-акушерские пункты. 8. Самый что ни на есть сердечный врач. 9. Второе сердце мужчины, о болезнях которого слишком часто говорят по радио. 10. Ее последствие – похмелье в Германии считают заболеванием и выписывают страдающему больничный лист. 14. … в образе жизни на здоровый лад поможет вылечиться лучше всяких лекарств. 17. Всех излечит, исцелит добрый … Айболит. 18. Биробиджанская швейная … имела в советские годы собственную поликлинику, а завод «Дальсельмаш» – больницу. 22. К какому святому обращаются за исцелением жители Ирландии? 23. Самая многочисленная клиентура поликлиники. 25. Популярные капли для простывшего носа. 27. Курорт в ЕАО с целебной водой, которая на ноги поставит. 29. Птичий, свиной, гонконгский, уханьский – он меняет названия чуть не каждый год и становится все коварней. Поэтому лучше сделать от него прививку. 31. Эту пробу делают детям для ранней диагностики туберкулеза. 33. Доказано: если у человека счастливый …, он меньше болеет и дольше живет, нежели человек одинокий. 34. Предполагают, что п.38 спровоцировали в Китае летучие … . 37. Мы желаем вам прожить много … и не ведать ни болезней, ни бед. А если болеть, то за спорт.
Составитель Ирина Сергеева
Наш конкурс
Театр начинается с названия
Этим кроссвордом мы завершили конкурс, посвященный Году театра в России. Порадовало то, что его участники показали весьма приличные знания театрального искусства, вспомнили о театрах, которые были и есть у нас в области.
Назвавший себя театралом «БШ» Роман Файн добавил к своим ответам такие строки:
Люблю театр.
И тот, где сцена,
И тот, где театральный есть кроссворд.
По клеточкам пройдусь
я непременно,
Все разгадаю –
и собою буду горд.
Роман Файн оказался самым эрудированным участником театрального конкурса и стал его победителем. Поздравляем вас, Роман Борисович!
Вам будет вручен приз от управления культуры правительства области и сувенир от художницы Виктории Демеховой.
Еще три участника – Валентина Бритикова, Бронислава Гузман и Сергей Туринцев получат поощрительные призы от «Биробиджанер штерн» – бесплатную подписку на газету на второе полугодие.
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С кроссвордом «Театр начинается с названия» также успешно справились О. Абрамова, А. Акименко, З. Жердева, Н. Жирова, В. Кац, А. Коренев, Е. Ляшкова, Т. Мищенко, Г. Нестерова, Г. Новикова, В. Пономарева, Н. Савченко, Н. Стещенко, Н. Судник, Т. Разумова, Н. Усов, В. Федянин, А. Хижняк, А. Якунин.
Еще раз благодарим вас, дорогие наши читатели, за участие в этом большом конкурсе и желаем вам успехов во всех добрых делах. А мы вас обязательно поддержим!
Ответы на кроссворд от 10 декабря
По горизонтали: 1. Мариинка. 4. Комиссаржевская. 11. «Нур». 12.Армии. 13.Театральный. 14. Ростов. 15. Америка. 17. Театрал. 19. Семь. 20. Островский. 25.Алла. 26.Роль. 28.Достоевский. 29.Сталин. 32. Герб. 34. Актриса. 36.Екатеринбург. 39.Чайка. 41.Сочи. 43.Таганрог. 47. Лермонтов. 49. Муром. 49. Вахтангов. 50.Раневская.
По вертикали: 1. Мейерхольд. 2. Иваново. 3.КЕМТ. 5. Олени. 6.Истра. 7.Станиславский. 8. «Женитьба». 9. Война. 11.Нина. 10. Ярославль. 16. Майский. 18.Театр. 21.Толстой. 22. Витебск. 23. Курск. 27. Орел. 30. Арбат. 31. Ибрагимов. 33. Белград. 35.Захаров. 37.Три. 38. Он. 39. Чехов. 38. Анапа. 41. Смотр. 42. Чита. 44.Олег. 45. Иван. 46. Юмор.
С кем мы в новый год придем
С этим заданием справились О. Абрамова, А. Акименко, В.Бритикова, Б. Гузман, З. Жердева, Н. Жирова, В. Кац, А. Коренев, Е. Ляшкова, Т. Матюхина, Т. Мищенко, Г. Нестерова, Г. Новикова, В. Пономарева, Т. Разумова, Н. Савченко, Н. Стещенко, Н. Судник, С. Туринцев, Н. Усов, Р. Файн, В. Федянин, А. Хижняк, С. Шут, А. Якунин.
Приз – игрушечную крысу – получит Наталья Жирова. Еще три участника – Ольга Абрамова, Галина Новикова и Наталья Судник получат сувениры от художницы Виктории Демиховой.
Ответы на кроссворд от 25 декабря
По горизонтали: 1. Склифосовский. 6. «Репка». 9. Пол. 11. Товарняки. 13. Доктор. 14. Мяу. 15. Король. 17.Знание. 18. Трюм. 19. Купер. 21. Стужа. 23. Название. 25. Лет. 26. Мауси. 27. Плод. 30. Гибралтар. 32. Кот. 34. Сарай. 35.Эстония. 37. Насер. 38. Сто. 39. Набор. 42. Вид. 44. Звон. 46.Полевка. 47.Пантера. 48. Ученые. 49. Рот. 51.Нильса. 52. Она. 53. Кухня. 54. Жители. 55. Смоленск.
По вертикали: 1. Сказка. 2. «Фитиль». 3. Сова. 4. Воронеж. 5. Княжна. 7. Потемки. 8.Африка. 10.Лаборатория. 12. Имена. 13. Дутов. 16. Расул. 20. Полет. 22. Ухо. 24. Аргентина. 26.Мышкин. 28. Лариска. 29. Дюймовочка. 31.Акт. 33.Тосол. 34. Сыроварня. 35. Эрнст. 36. Нора. 40. Барнаул. 41. «Теремок». 43. Деньги. 44. Зрение. 45. Опилки. 46. Пятак. 50.Том.