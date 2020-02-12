/ / Болейте на здоровье, но за спорт

Сегодняшний наш кроссворд выходит с повышенной температурой и симптомами разных болезней.

Еще бы – вчера, 11 февраля, на нашей матушке-Земле был отмечен Всемирный день больного, и эта дата стала поводом поболеть и нам. Тем более что вот уже не одну неделю все наши новости начинаются с показа людей в масках, ведущих борьбу против коронованного китайского вируса.

Призом победителю будет набор витаминов от сети аптек «Здоровье», которые помогут вам не заболеть.

Ответы принимаются до 21 февраля.

Удачи!

По горизонтали: 1. С ее помощью болезнь можно предупредить. 6. К тому, кто не соблюдает правил гигиены, липнет … зараза. 11. Характерная поза у тех, чья спина не желает выпрямляться. 12. К нему идут, когда болят уши, горло и нос. 13. Капли глазные, назальные уменьшительным словом. 15. Зимой эта снежная трасса вас оздоровит, если почаще будете посещать горнолыжный комплекс «ФОМА». 16. Этой «сладкой» болезнью страдает каждый четвертый взрослый житель планеты. 19. Со здоровьем шутить – все равно что … с огнем. 20. От самолечения чаще бывает не … , а вред. 21. Так в противоположность гомеопатам называют врачей традиционной классической медицины. 24. Он часто ослаблен не только у людей пожилого возраста, но и у молодых. 26. … свое здоровье смолоду! 28. Этот доктор дает в своих книгах, а также на страницах газет и экранах ТВ хорошие советы тем, кто не хочет болеть. 30. Эта болезнь – результат нездорового питания – может и до язвы довести. 32. Одноразовое иглолечение. 35. Зеленый … до алкоголизма доведет. 36. Жители страны гор, где популярно аюрведическое лечение, когда надо полностью изменить образ жизни и питание, а лекарства принимать только природного происхождения. 38. Венценосный вирус из китайского города Уханя, напугавший весь мир. 39. Там у каждого больного есть свое койко-место.

По вертикали: 1. Хотите постоять в очереди на прием к врачу? Тогда вас ждет областная … . 2. Эта болезнь – по народному кондратий –уносит жизней больше, чем онкология. 3. Здоровье там не купишь, но лекарство получишь. 4. Психиатр лечит душу. А терапевт? 5. Третья нога пациента травматологического отделения. 7. Тех, кто там живет, обслуживают ФАПы – фельдшерско-акушерские пункты. 8. Самый что ни на есть сердечный врач. 9. Второе сердце мужчины, о болезнях которого слишком часто говорят по радио. 10. Ее последствие – похмелье в Германии считают заболеванием и выписывают страдающему больничный лист. 14. … в образе жизни на здоровый лад поможет вылечиться лучше всяких лекарств. 17. Всех излечит, исцелит добрый … Айболит. 18. Биробиджанская швейная … имела в советские годы собственную поликлинику, а завод «Дальсельмаш» – больницу. 22. К какому святому обращаются за исцелением жители Ирландии? 23. Самая многочисленная клиентура поликлиники. 25. Популярные капли для простывшего носа. 27. Курорт в ЕАО с целебной водой, которая на ноги поставит. 29. Птичий, свиной, гонконгский, уханьский – он меняет названия чуть не каждый год и становится все коварней. Поэтому лучше сделать от него прививку. 31. Эту пробу делают детям для ранней диагностики туберкулеза. 33. Доказано: если у человека счастливый …, он меньше болеет и дольше живет, нежели человек одинокий. 34. Предполагают, что п.38 спровоцировали в Китае летучие … . 37. Мы желаем вам прожить много … и не ведать ни болезней, ни бед. А если болеть, то за спорт.

Составитель Ирина Сергеева