/ / Больной, я вас вижу!

Комплекс телемедицины смонтирован в областной больнице Еврейской автономии

В последние несколько лет тема развития телемедицины в регионе стала особенно актуальной. Чтобы получить квоту на лечение в федеральном центре, пациент должен был пройти врачебный консилиум с помощью телемедицины. И пациентов из ЕАО для такой процедуры транспортировали в Хабаровск. На текущей неделе и.о. заместителя председателя правительства ЕАО Валерий Жуков, вместе с и.о. руководителя облздрава Николаем Приходько и главным врачом областной больницы Филиппом Рябко приняли участие в первом запуске телемедицинского комплекса.

Для областной больницы в Биробиджане закупили два комплекта оборудования. Один уже смонтирован как стационарный, второй можно будет использовать как передвижной. Это позволит в режиме онлайн транслировать процесс оперативного вмешательства.

— Шесть точек подключения наладят в районах области, чтобы люди могли оперативно получать врачебную консультацию, причем не только от врачей из ЕАО, но и из любого федерального медицинского центра, если возникнет необходимость. В настоящее время для передачи персональных данных создан защищенный канал связи, который может использовать врач с ноутбуком, – рассказал Николай Приходько.

Также и.о. заместителя председателя правительства ЕАО Валерий Жуков осмотрел помещения для установки ангиографа – аппарата для проведения рентгенохирургических процедур диагностической и лечебной направленности, позволяющего выявлять уже произошедшие и потенциальные патологические отклонения в сосудистой системе человека.

В помещении площадью 400 квадратных метров разместятся операционная и вспомогательные помещения. Управление здравоохранения правительства ЕАО еженедельно контролирует проведение ремонтных работ. В настоящее время строители отстают от заявленных сроков.

– Это связано с тем, что подрядчику необходимо дождаться доставки специальных рентгенозащитных стекол и запасных частей для монтажа вентиляционной системы, – объяснил Валерий Жуков.

Поставка недостающих компонентов комплекса ожидается в марте, сейчас ведутся подготовительные работы в помещениях.

Такой масштабный проект впервые реализуется на территории нашей области и пока есть некоторые сложности. Но строители и специалисты облздрава настроены оптимистично. В марте планируется провести аукцион по закупке оборудования для оснащения ангиографического кабинета, после пройдет его установка и наладка. Такой процесс занимает в среднем от четырех до шести месяцев.

Цена ремонта в операционной и вспомогательных помещениях составит более 12 миллионов рублей, необходимого оборудования – 286 миллионов рублей (по ценам 2019 года). Для нормальной работы нового отделения в областной больнице также дооснастили реанимационное отделение и направили туда более 70 миллионов рублей.

Специалисты, которые будут работать в новом отделении, уже проходят переподготовку. Кроме того, с врачами из других регионов заключили рамочные соглашения. Когда все будет готово, они начнут свою работу на территории области. Первую операцию такого профиля в областной больнице ЕАО планируют провести в сентябре.

— В настоящее время пациентов с острым инфарктом миокарда транспортируют в Хабаровск для проведения экстренного оперативного вмешательства. После того, как помещение будет подготовлено и смонтирован ангиографический комплекс, мы сможем проводить эти операции здесь, что позволит сэкономить драгоценное время для пациента, – уверен Валерий Жуков.

Александр ВОТТОН