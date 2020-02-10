/ / Большой детский секрет для взрослых

Координационный совет при правительстве по проведению Десятилетия детства возглавляет и.о. вице-премьера Татьяна Голикова. В ее аппарате о возможности введения в России понятия педагогической тайны подтвердили: такое предложение было, пишет в ИЗВЕСТИЯХ Анна Ивушкина.

Поэтому нужны правовые гарантии того, что воспитатели детских учреждений, школьные учителя и т.д. никуда не «выпустят» щекотливую информацию о диагнозе или особенностях развития ребенка без согласия родителей.

По её мнению, учитель должен знать об особенностях ребенка, чтобы лучше установить с ним контакт, а при необходимости адекватно помочь или вызвать врача. Сейчас же родители стараются не давать педагогу такую информацию, поскольку опасаются, что тот может некорректно воспользоваться ею. По мнению экспертов, к педагогической тайне стоит относить и семейные секреты — например, факт усыновления ребенка.

Татьяна ФАЙН, кандидат педагогических наук, доцент областного института повышения квалификации педагогических работников, руководитель Педагогической ассоциации ЕАО:

— Считаю, в принципе выглядит правомерным введение понятия педагогической тайны. Но педагогическая профессиональная этика, даже элементарное воспитание, никогда не позволяли пользоваться знаниями о проблемах ребёнка и его семьи в каких-либо неблаговидных целях и распространяться об этом. Вопрос в другом: если рабочей группой правительственного координационного совета предлагается ввести и зафиксировать в нормативно-правовых актах понятие педагогической тайны, значит, предполагается достаточно значимое количество работников образования, которые эти сведения распространяют? А с другой стороны, это означает, что родители сильно не доверяют педагогам, но отправляют своих детей к ним в школу…

Само слово «тайна» предполагает где-то чётко прописать её понятие и границы применения. Где? Есть федеральный «Закон об образовании в Российской Федерации» от 2013 года. В его ст. 47 п. 1 определяет правовой статус педагогических работников; права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации. Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

А в статье 48 того же ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прописаны обязанности и ответственность педагогических работников. В частности, «педагогические работники обязаны соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений…».

Не произойдёт ли тогда дублирования положений федерального закона какими-то другими подзаконными актами? И нужны ли они в таком случае?

Если официально, вводя категорию педагогической тайны, ставится целью сделать доверительными отношения учителей, детей и их родителей, снимая возможные страхи выхода за пределы их отношений щепетильной информации, тогда я «за».

Если это попытка «прижать» учителя Уголовным кодексом, – я против. Профессия наша нелегка, молодые коллеги не очень охотно идут работать в школы, обширный объём всевозможной отчётности и формальной ответственности в наше время ещё не изжит… Им и так хватает.

От редакции

С Татьяной Анатольевной Файн во многом можно согласиться. Сугубо карательные устремления не могут пойти на пользу ни одной из сторон. Зато одна из сторон рискует всегда использовать свои возможности поспешно, неосмотрительно, что называется «на эмоциях». А другая строна действительно рискует попасть «под пресс УК». Как говорилось в одной старой социальной рекламе в адрес невоспитанной собачки: «Ваши права – это ещё и ваша ответственность». А жалобщик у нас всегда правей виноватого, особенно, когда у последнего большой вины… и нет.

Например, врачебное и юридическое сообщество, с распространением практики подачи бывшими пациентами и их родственниками в суд на врачей, при возможности получить компенсацию «за моральный вред» нередко «перегибают палку». И в то время, когда одни юристы отстаивают права клиентов на привлечение медиков к ответственности, другие юристы на полном серьёзе вводят термин «пациентский экстремизм». А потом уже все стороны плачутся в жилетку президенту о дефиците врачей и бегстве их в частную практику… Хотим в системе образования то же самое получить?

И еще, если платную частную медицину относительно здоровый человек ещё может себе позволить (эпизодически), то детей только в школе надо учить одиннадцать лет. Потому частные школы в России и не приживаются. Не по карману россиянам. Надеемся, ни по каким причинам они не станут у нас доминировать. А то получится, как всегда: загадали неосторожно желание, а оно взяло, да исполнилось…

Собирал и анализировал мнения Виктор АНТОНОВ