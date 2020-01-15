/ / Бумажная или электронная? ПРИДЕТСЯ ВЫБИРАТЬ

Одним из самых обсуждаемых новых законодательных актов стало нововведение в Трудовом кодексе РФ – электронные трудовые книжки

1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 16.12.2019 № 436-ФЗ об «электронных трудовых книжках», который изменил редакцию Трудового кодекса РФ.

В кодекс внесли новую статью 66.1 ТК РФ «Сведения о трудовой деятельности».

Нормы данной статьи предусматривают обязанность работодателей формировать в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и представлять ее для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.

Установлено, что в сведения о трудовой деятельности граждан подлежит включению следующая информация:

о работнике;

о месте его работы;

о трудовой функции работника;

о переводах работника на другую постоянную работу;

об увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора.

Работники могут получать сведения о своей трудовой деятельности двумя способами, закрепленными в статье 66.1 ТК РФ:

На бумажном носителе. В электронной форме.

За информацией они должны обращаться по своему выбору:

к работодателю по последнему месту работы;

в МФЦ;

в Пенсионный фонд РФ;

на единый портал Госуслуг.

В свою очередь, работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ на работника ведется бумажная трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности способом, указанным в заявлении работника:

в период работы – не позднее 3 рабочих дней со дня подачи заявления;

при увольнении – в день прекращения трудового договора.

Работодатели обязаны до 30 июня 2020 года включительно письменно уведомить каждого работника об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника сделать выбор между «бумажной» и «электронной» трудовой книжкой.

То есть, если работник перешел на электронную систему учета стажа, бумажную трудовую книжку на него можно не вести.

Права работников

В срок до 31.12.2020 года работники подают работодателям заявления о продолжении ведения бумажных трудовых книжек или о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

При отказе от ведения бумажной трудовой книжки работодатель выдает ее работнику на руки и освобождается от ответственности за ее ведение и хранение.

При отсутствии заявления от работника работодатель продолжит вести бумажную трудовую книжку.

Для тех граждан, которые устроятся на работу впервые после 01.01.2021 года, сведения о трудовой деятельности останутся только в электронном виде. Трудовая книжка им оформляться не будет.

В соответствии с новой редакцией статьи 84.1 ТК РФ изменился общий порядок оформления прекращения трудового договора. В соответствии с новыми правилами работодатель, в том числе, обязан выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) у данного работодателя.

Если в день прекращения трудового договора нет возможности предоставить работнику сведения о трудовой деятельности у данного работодателя в связи с его отсутствием, либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить в адрес работника по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом.

Со дня направления такого письма работодатель освобождается от ответственности за задержку предоставления сведений о трудовой деятельности.

В соответствии с новой редакцией статьи 283 ТК РФ лицо, поступающее на работу по совместительству к другому работодателю, не предъявляет трудовую книжку в случае, если по основному месту работы работодатель ведет трудовую книжку или если трудовая книжка на работника не оформлялась.

Статьей 309 ТК РФ установлено, что работодатель, являющийся индивидуальным предпринимателем (ИП), обязан вести трудовые книжки на каждого работника за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ трудовая книжка на работника не ведется.

Оксана Лаврова