/ / Что изменится для россиян

В прошлом номере «БШ» мы рассказали о таком новшестве, как электронные трудовые книжки. А какие еще новые законы вступают в силу в 2020 году?

О ветеранах

Согласно закону, ополченцы, участвовавшие в боях во время проведения контртеррористической операции на территории Республики Дагестан, получают статус ветерана боевых действий. Операция проводилась во время второй Чеченской войны. Им будут выданы соответствующие удостоверения. Они получат причитающиеся по закону льготы и надбавки.

О выплатах по рождению ребенка

Смягчаются условия получения пособий семьям, ограниченным в денежных средствах, выплачиваемых в связи с рождением первого и второго ребенка. Семья признается малообеспеченной, если доход семьи не превышает величину удвоенного размера прожиточного минимума для данного региона в пересчете на каждого члена семьи. Выплачиваться пособие будет в течение трех лет (ранее было лишь до полутора лет).

Но при этом каждый год необходимо будет подавать заявление. На первого ребенка заявление подается в орган соцзащиты, выплаты идут из бюджета. На второго – в ПФР. Выплаты на второго ребенка осуществляются из средств материнского капитала. Если они за три года иссякнут, выплаты прекратятся.

Об органической продукции

Законом вводится понятие органической продукции – это экологически чистые сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, производство которых соответствует требованиям, установленным настоящим Федеральным законом. Эта биологически чистая продукция будет соответственно маркироваться и включаться в Единый реестр. Регулируются условия производства, хранения, транспортировки, обязательные для органической продукции. При производстве органических продуктов запрещается использовать антибиотики, пестициды, гормональные препараты. На этикетке должна будет нанесена соответствующая надпись. За незаконное использование такой надписи предусмотрен штраф в 100 тысяч рублей, налагаемый на производителя.

Кроме того, будет создан единый реестр производителей органической продукции. Иностранные компании, не работающие на территории России, в него включаться не будут. Закон призван защитить производителей чистой продукции и облегчить выбор покупателям при покупке продуктов питания.

Об ответственном обращении с животными

Закон касается бродячих животных и направлен на стимулирование гуманного отношения к ним.

По новым правилам отловленные животные сразу передаются в приюты. Там они подвергаются санитарной обработке, проходят карантин, вакцинируются, стерилизуются. Затем их либо передают новому владельцу, если таковой находится, либо выпускают обратно на улицу. Исключение составляют опасные для людей и больные животные, их будут оставлять в приютах.

О «плохих родителях»

Существуют базы данных на детей, оставшихся без родителей. По новому закону во все базы данных – как региональные, так и федеральные – кроме информации о детях, дополнительно будет вноситься информация о гражданах, лишенных родительских прав, и о людях, ограниченных в таких правах.

Теперь родители, лишенные родительских прав, не смогут вновь усыновить ребенка, а также стать опекунами. Раньше это случалось из-за неполноты информации и ее плохой координации. Будут исключены факты усыновления детей в погоне за пособиями, в корыстных целях, что позволит снизить количество возвращенных из опеки детей.

Об увеличении МРОТ

С нового года увеличен минимальный размер оплаты труда. Он составляет 12 130 рублей. Это соответствует среднему прожиточному минимуму по России. МРОТ увеличился на 850 руб. Соответственно увеличиваются зарплата и выплаты по больничным листам для граждан, работающих на полную ставку и получавших меньше этой суммы. Возрастут начисления по выплатам при родах и беременности, а также некоторые пособия и доплаты.

О маркировке лекарств

С 1 января 2020 года на территории РФ вводится обязательная маркировка лекарственных препаратов. Вводится автоматизированная система мониторинга движения лекарственных средств. Система будет контролировать весь цикл оборота лекарств, начиная с этапа производства заканчивая реализацией потребителю. Участие в ней обязательно для всех производителей и продавцов лекарств. Система призвана ускорить обнаружение контрафактной продукции и облегчить вывод ее из оборота.

Разработчики считают, что система резко повысит защиту граждан от подделок. Информационная система будет называться «Маркировка». Ее внедрение потребует значительных расходов на оборудование, в том числе на новые кассовые аппараты, что вызовет рост цен на лекарства.

О компенсации приобретателям жилья

Новый закон касается граждан, которые приобрели недвижимость у продавца, владевшего проданным имуществом незаконно. При этом сделка должна быть совершена с соблюдением всех норм и правил. Такая недвижимость может быть истребована в судебном порядке у покупателей или наследников нарушителя. В этом случае пострадавший имеет право на получение денежной компенсации, выплачиваемой государством. Решение о выплате принимается судом в том случае, если в течение шести месяцев от даты заключения сделки недобросовестный продавец либо третье лицо, участвующее в сделке, не возместили причиненный ущерб.

Размер компенсации рассчитывается исходя либо из кадастровой стоимости объекта, либо из суммы реального ущерба на выбор пострадавшего. Необходимо отметить, что Закон имеет обратную силу, под его действие попадают сделки, совершенные до 1 января 2020 года.

О любительском рыболовстве

С нового года вводятся нормы суточного улова для рыболовов в пересчете на одного человека. Нормы для разных видов рыб разные. Если посчастливится выловить экземпляр тяжелее суточной нормы, его можно будет взять с собой целиком. Нормы различны и для различных регионов в зависимости от состояния рыбного хозяйства в регионе. Деление на регионы осуществляется в соответствии с делением на восемь основных рыбохозяйственных бассейнов территории Российской Федерации.

О продажах в Интернете

С 1 января 2020 года все товары и услуги, реализуемые через сеть, должны будут оплачиваться через онлайн-кассу. Если товар, приобретенный в интернете, оплачивается наличными курьеру, у курьера должна быть мобильная касса. Закон усилит контроль над расходами. Сетевой бизнес станет прозрачнее.

О депортации граждан

С нового года начнет действовать закон о депортации граждан. Это может стать проблемой для граждан бывшего СССР, живущих в Российской Федерации, и получивших российский паспорт до 1 июля 2002 года и не имеющим гражданства РФ. Многие не оформили гражданство в установленном порядке, посчитав, что просто паспорта достаточно.

Оксана Лаврова