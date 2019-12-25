/ / Что вы знаете о Хануке и Цапе?

На эти вопросы отвечали участники встречи в клубе «Мишпоха» при Еврейской национальной культурной автономии Биробиджана (ЕНКА)

Вначале председатель автономии Наум Ливант дал слово художнику Владиславу Цапу – рассказать о том, как он дошел до звания Почетного академика Российской академии художеств. Владислав не только рассказал, но и показал, какую мантию ему вручили, какой грамотой и каким значком удостоверили почетное звание.

Облаченному в мантию земляку участники встречи от души аплодировали. А Роман Файн напомнил, за какие заслуги художник удостоился звания почетного академика, и прочел свои стихи, посвященные памятникам Биробиджана, автором которых был Владислав Цап.

Наум Ливант и руководитель клуба Алла Акименко провели конкурс на знание истории и традиций праздника Хануки. Вопросы были довольно сложные, но не один не остался без правильного ответа. Наградой участникам конкурса были сладкие призы.

Еще одним гостем «Мишпохи» был Владимир Шнеур, которого помнят как комсомольского вожака и знают как барда – Владимир исполняет под гитару песни собственного сочинения.

В этот раз он пел не один, а с Альбиной Вишняковой, преподавателем музыки 14-й школы. Дуэт получился настолько слаженным, что исполнителей не раз вызывали на бис.

Дополнили музыкальную часть встречи Надежда Костина, Людмила Белоусова и сам Наум Ливант. Песни звучали на трех языках – русском, идише и французском.

Были на столе и традиционные пончики, которыми принято угощаться в праздник Хануки.

Следующая встреча в клубе «Мишпоха» пройдет в январе.

Ирина Шолохова