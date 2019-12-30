/ / Чудеса под Новый год

Совсем скоро наступит новогодняя ночь. И чего мы от нее ждем? Конечно, чуда! Выпивая бокал шампанского под бой курантов, мы верим, что именно в этом году все желаемое обязательно сбудется.

«Чудо!» – воскликните вы.

«Вера в себя и труд!» – отвечу я.

А как же чудо? А чудо сокрыто во всем том, что приводит нас к задуманному результату.

Для начала обратимся к чистой науке и словарям. Толковый словарь Ефремовой (редакция 2012 года) понятие «ЧУДО» раскрывает как явление, противоречащее законам природы и не объяснимое ими, но возможное – по суеверным представлениям – вследствие вмешательства потусторонней силы, а также как предмет, явление, действие, вызывающее общее удивление своею необычностью.

Таким образом, любое наше желание, сбывшееся в силу стечения обстоятельств или упорной работы, можно считать чудом. Если же внимательно читать сказки, то можно выявить несколько разновидностей чудесных событий или волшебства.

Чудо – наказание или испытание

Разве можно чудом наказать? Да! В желаниях надо быть осторожнее – иногда они сбываются.

Такой вид чуда чаще всего выражается в перевоплощении героев в животное или чудовище. Причиной такого наказания становятся зависть, причиненное героем зло или его презрение по отношению к немощным.

Поскольку наказание по своей сути преследует цель перевоспитания, то именно такое чудо дает возможность «отрицательным» героям переродиться. Это своего рода проверка главного героя на прочность, достоин ли он того дара, который приготовила ему жизнь.

В сказке «12 месяцев» мачеха и ее дочь в финале превращаются в собак за несносный характер и помыкание падчерицей и сводной сестрой.

В одной из русских сказок главный герой-богатырь получает в наказание медвежью голову за эгоизм и самолюбование. И другое чудо исправляет уродство, когда герой исправляется внутри, помогая бескорыстно слепой старухе, которая не видит его страшной внешности, но замечает его лучшие душевные качества. Для красивого парня все это было очень непростым испытанием.

В реальной жизни такое чудо дарит шанс если не начать все с начала, то, по крайней мере, продолжить свой путь, наполнив свое сердце добром и теплом.

Так, например, японский миллиардер Масаеси Сон является вторым самым состоятельным человеком страны. Это звание ему удалось сохранить даже после того, как бизнесмен потерял 70 млрд долларов! В 2004 году акции компании SoftBank упали в цене на катастрофические 98%.

Казалось бы, для Сона этот факт мог означать только одно – крах всех его надежд и начинаний. Но проявив самообладание, достойное настоящего самурая, за несколько лет Масаеси Сон смог возродить компанию, несколько переориентировав ее. Сегодня SoftBank входит в тройку лидеров среди компаний, предоставляющих услуги мобильной связи (взято с сайта top10x.ru).

Разве не чудо, пусть и со знаком «минус», уснуть миллионером и проснуться нищим? Но только сильный духом сможет встать и идти дальше. Чудесное преображение души, сознания становится началом новой жизни.

Чудо – помощь или награда

Именно такого чуда мы ждем чаще всего! Вот бы перепоручили кому-то сделать годовой отчет за меня! Вот бы прилетел волшебник в голубом вертолёте…

Знакомое «вот бы». Ничего бы не вышло у Золушки, если бы не произошло чуда помощи: фея призывает мышей и птиц выполнить поручения мачехи, а Золушка получает платье, туфельки и возможность встретиться с принцем.

И что самое главное, очень часто наши «вот бы» исполняются! Это можно называть чудом, а можно удачным стечением обстоятельств. Есть же везунчики. Кстати, их наличие – на мой взгляд, тоже – чудо. Иной раз просто диву даешься…

А в жизни бывает такое – в сказке не придумаешь. Ребенок падает из окна, и его чудесным образом ловит случайный прохожий. Человеку с редкой группой крови срочно необходимо переливание, и именно такой донор сегодня приходит в больницу. И это действительно ЧУДО! Судьба так располагает людей, причины, обстоятельства, что их финал дарит нам самое главное – ВЕРУ! Веру в успех, веру в жизнь, веру в чудо. Главное, в других людях тоже живет вера – в необходимость пожертвования, в личную самоотверженность, в верность моральному долгу. Эти чудеса мы способны творить сами, и творить их надо день за днем, год за годом, всю нашу жизнь. И будет нам счастье!

Об ожиданиях и возможностях с экспертом по сказочной терапии, психологом Мариной ЛИНШТЕЙН

беседовала Лилиана КАРАСЁВА

Стихотворение: Елена Стеквашова