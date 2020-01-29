/ / Чудо-выставка приедет в Биробиджан

5 февраля в Музее современного искусства ЕАО будет представлен международный арт-проект «Ангелы мира». Обязательно приходите

Этот проект родился в Красноярске в 2014 году. Его инициатором стала член Союза художников России Юлия Иванова. Образы ангелов в ее картинах живут уже давно. В период тяжелой болезни художница решила ежедневно рисовать ангела – в благодарность за каждый прожитый день. И случилось чудо – недуг отступил.

Юлию Иванову поддержали другие люди. Оказалось, что образы ангелов-хранителей многим помогли преодолеть самые тяжелые испытания в их жизни. Родилась идея: объединить художников со всего мира для создания уникального арт-объекта, который состоял бы из 365 картин на тему «Ангел-хранитель», а также провести выставки в разных странах и в итоге собрать все творения под крышей постоянно действующего музея «Ангелы мира».

Международный арт-проект рассчитан на семь лет. На первой выставке было представлено всего восемь картин. А сегодня проект включает уже около трехсот работ художников из 24 стран мира. Причем «Ангелы мира» реализуются как народная инициатива, к которой могут присоединиться все желающие. За время существования проекта прошло уже около двухсот выставок в России и за границей. В Биробиджан экспозиция приедет из Владивостока.

– В Биробиджане мы будем впервые, – рассказал PR-директор проекта Олег Ровда.

– Мы рады, что «Ангелов мира» примет именно Музей современного искусства ЕАО. Можно сказать, это символично. Наш проект родом из Красноярска, и первым экспонатом вашего музея, созданного в далеком 1989 году, была картина красноярского художника Олега Фирера «Знак Завета». Именно она положила начало коллекции «Ветхий Завет – глазами современных художников», которая является визитной карточкой Музея современного искусства ЕАО и первым собранием работ подобного рода в России. Кстати, в проекте уже есть несколько работ художников-дальневосточников из Владивостока, Кавалерово, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, но большая их часть сейчас экспонируется в Европе.

Юлия Новикова

Торжественное открытие выставки «Ангелы мира» состоится в областном Музее современного искусства 5 февраля в 17 часов.

Посетители смогут поучаствовать в написании общей картины «Ангел Биробиджана» и загадать желания. Гости познакомятся с авторами картин, узнают, какие мысли и чувства они вкладывали в свои работы. Экспозиция продлится до 29 февраля.

Подробнее об арт-проекте «Ангелы мира» читайте в следующем номере нашей газеты.

В Молодежном театре-студии «Добрые люди» прошел конкурс актерского мастерства «Читаем Пушкина!»

Творчество Александра Сергеевича Пушкина в 220-ую годовщину со дня рождения поэта в образах героев стихотворений, сказок, поэм и даже драматических произведений на камерной сцене областной филармонии представили 29 участников конкурса. Речь, эмоции, артистизм, костюмы, оригинальность исполнения – все это по достоинству оценили члены жюри: Наум Ливант, Борис Косвинцев, Мария Костюк, Ирина Гусаковская, Анна Повх.

Первое место в возрастной группе 4–7 лет заняла Алиса Моисеенко. В возрастной группе 8–12 лет лучшим стал Егор Маляренко. Среди участников конкурса в возрасте 13 лет и старше диплом вручили Арине Остяковой.

Каждый участник конкурса получил на память оригинальный сувенир «Добруша читающий» — добрейшего человечка, созданного талантливым поклонником театра Еленой Заренбиной.

26 января театру-студии «Добрые люди» (художественный руководитель Ирина Шайтанова) исполнилось три года. Двое выпускников студии уже учатся в известных театральных вузах страны.

Стартовал XXX Международный фестиваль художественного творчества детей и юношества «Новые имена стран АТР – 2020»

25 января в Детской музыкальной школе Биробиджана 14 юных музыкантов и вокалистов приняли участие в отборочном прослушивании для участия в XXX Международном фестивале художественного творчества детей и юношества «Новые имена стран АТР – 2020», который пройдет в Хабаровске с 16 по 20 марта.

Отборочное прослушивание провел директор отделения международного благотворительного фонда «Новые имена стран АТР», профессор Алексей Никитин. В итоге девять ребят из ЕАО примут участие в Международном фестивале-конкурсе: Алиса Гуменная, Мария Семенова, Вячеслав Искра, Павел Явиц, Алена Парамонова, Фарида Сулейманова, Арина Милевская, Виктор Ганич, Владислав Конончук.

kulturaeao.ru