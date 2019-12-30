/ / «Дайте бизнесу ещё три года»

Депутаты ЕАО обратились в Госдуму с инициативой о внесении изменений в налоговое законодательство РФ

Инициатива направлена на то, чтобы продлить действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) еще на три года. Напомним, что единый налог на вмененный доход был введен в 2003 году для субъектов малого и среднего бизнеса. Предполагалось, что «вмененка» будет действовать до 1 января 2018 года, но потом ее действие было продлено до 1 января 2021 года.

Однако депутаты парламента посчитали, что отмена ЕНВД через год несвоевременна и необходимо продлить этот период еще на три года, то есть до 1 января 2024 года. Соответствующая инициатива была оформлена в виде проекта федерального закона и направлена в Госдуму.

«Сегодня в России среди специальных режимов налогообложения единый налог на вмененный доход занимает второе место по размеру поступлений в консолидированные бюджеты регионов. Не исключение и наша область. К примеру, только в одном из муниципалитетов (а этот налог полностью зачисляется в местный бюджет) по итогам прошлого года ЕНВД составил почти 97 процентов и только по 2,5 процента пришлись на патенты и единый сельхозналог, — прокомментировала решение коллег председатель областного парламента Любовь Павлова. – Таким образом, не приходится сомневаться, что этот налоговый режим очень востребован предпринимателями: так на малый бизнес ложится минимальная финансовая нагрузка. К тому же она проста для финансового учета и уплаты налога».

Любовь Павлова также пояснила, что другие спецрежимы – патентная и упрощенная системы налогообложения – пока не могут быть полноценной заменой ЕНВД. Например, при работе по патенту есть ограничения по количеству работников, по объему доходов и др. А при «упрощенке» для предпринимателей резко возрастают затраты на ведение бухгалтерского и налогового учетов.

«В связи с непростой экономической ситуацией и в стране, и в области депутаты считают, что пока преждевременно говорить об отмене единого налога на вмененный доход. Об этом, кстати, свидетельствуют аналогичные инициативы наших коллег и из других регионов. По сути, для малого бизнеса «вмененка» – это мера поддержки. Лишившись ее, многие испытают серьезный кризис. Мы же не можем допустить, чтобы предприниматели стали закрывать свои предприятия либо уходить в тень. Ведь, помимо того, что каждое предприятие платит налоги, за каждым из них стоят простые люди, которым нужна работа», — заключила Любовь Павлова.

Пресс-служба ЗС ЕАО