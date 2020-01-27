/ / Дарья ДИМОВА: Мой мир – театр!

Говорят, творческим людям дорога везде открыта. И это правда!

Явное тому доказательство – Дарья Димова, артист театр-студии «Ets», основанной при ПГУ имени Шолом-Алейхема. Благодаря упорству, стойкому характеру и, безусловно, превосходным идеям, девушка исполнила одну из своих главных целей.

В 2019 году активистка приняла заочное участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов Федерального агентства «Росмолодежь» среди физических лиц и выиграла грантовую поддержку в размере 500 000 рублей на реализацию своего проекта «Радость моя». Красочный спектакль, получивший одобрение жюри конкурса, будет воплощен весной 2020 года театр-студией «Ets» и показан в шести населенных пунктах ЕАО.

О реализации, задумке проекта и творческих успехах театр–студии Дарья рассказала в нашем интервью.

Играем в жизнь

— Даша, расскажи, когда была основана театр-студия «Ets», и кто туда входит?

— Театр-студия была создана в сентябре 2008 года. В составе коллектива студенты разных факультетов от первого до пятого курсов. Режиссер и все участники театра не имеют специального образования в театральной сфере, но обучаются и делают прекрасные постановки. А руководителем нашей студии является Олеся Юрьевна Смачная, которая заложила ее начало. Это была ее идея – организовать такую уникальную в своем роде театр-студию. Она заинтересовала этим студентов, подобрался коллектив, собственно, с того момента все и началось.

— Ваша студия носит интересное и запоминающееся название «Ets» — что оно означает?

— Расшифровывается оно как «Экспериментальная театр-студия» («Этс», «Ets»). Название было также придумано студентами, а значит оно то, что у нашей студии нет границ, и мы можем ставить абсолютно любые спектакли, то есть, экспериментировать. А это огромное поле для творчества и новых идей!

— Ваши спектакли – это всегда неожиданные идеи и современная подача. Расскажи о самых масштабных и необычных проектах, которые вы реализовали?

— На сегодняшний день самым масштабным (если говорить о человеческих ресурсах) был спектакль «Пир во время чумы». В нем принимало участие порядка 50 человек – это несколько, одновременно работающих, хореографических и театральных коллективов, также рок-группа «Террарика», подарившая спектаклю особую атмосферу. Помимо всего, было много различных людей, которых Олеся Юрьевна собрала в одном коллективе. Все они работали в разных жанровых направлениях, и это был большой эксперимент, ведь всем нужно было как петь, так и танцевать, и, конечно же, играть на сцене. Это очень серьезная работа каждого участника нашего проекта. А самым высокобюджетным проектом был спектакль «Король умирает» по мотивам пьесы Эжена Ионеско. Там была самая проработанная сценография, костюмерная база, декорации. Опытный парикмахер делал всем прически, каждому подбирался уникальный наряд!

Спектакль «451 градус по Фаренгейту», созданный в жанре фантастической антиутопии по известному произведению Рэя Бредбери, тоже обошелся нам недешево во многих смыслах, но результат того стоил! Мы постарались построить на сцене историю мрачного человеческого будущего, в котором были и футуристичные костюмы, и напряженная атмосфера – все это очень впечатлило зрителей…

От слова к делу

— Совсем недавно, в 2019 году, ты принимала участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц от «Росмолодежь» и выиграла грант на реализацию своей творческой задумки! Как прошла защита, и в чем состоит идея твоего проекта?

— Защита прошла успешно! Хотя я невероятно сильно волновалась, но мне удалось донести до жюри всю суть моего проекта. Я рада, что он им понравился и был выбран как грантовый.

Сейчас мы приступили к его реализации. Наше новое детище называется «Радость моя». Раскрывать все подробности пока не хочу, но это будет самая масштабная наша работа! Ровно половина процентов финансов уйдет на транспортные расходы и на показ спектакля в филармонии. По костюмерной базе – это тоже будет очень проработанный проект. На данный момент предполагается задействовать в театральном коллективе 50 человек, включая хореографическую группу и рок-группу «Террарика». Некоторым хореографам сошьют необычные костюмы, которые будут довольно часто меняться. Все будет в древнеславянском стиле: мечи, шлемы, наряды, которые мы сейчас уже начали изготавливать, декорации и прочее.

Спектакль можно будет посмотреть абсолютно бесплатно в областной филармонии, а еще один огромный плюс – он будет показан в шести населенных пунктах ЕАО.

— Откуда появилось название «Радость моя»?

— Сам спектакль про сильное и светлое чувство – любовь, и довольно теплое название «Радость моя» — выражает обращение к любимому человеку.

— В постановке такого большого спектакля наверняка не обойтись без трудностей. В чем они выражаются? Или с ними еще предстоит столкнуться?

— На самом деле, основная сложность, как мы поняли, возникнет в распространении информации о спектакле, то есть в его рекламе! Нужно, чтобы как можно больше людей узнали о том, где и когда будет проходить спектакль, что он будет бесплатный для всех. Конечно, удобнее всего это делать через СМИ, а это деньги за рекламу, а у нас пока не рассчитаны средства на нее. Думаю, мы решим этот вопрос.

— Пользуясь случаем, можешь сделать это прямо сейчас.

— Замечательно! Спектакль состоится 23 марта в областной филармонии Биробиджана. К концу зимы будет известно точное время премьеры проекта. Я уверена, что спектакль понравится любому зрителю, особенно молодежи. Знаю, что сейчас ее очень трудно удивить, но мы постараемся, так что молодых зрителей ждет на сцене много сюрпризов.

— Выиграть в конкурсе – это большая победа, прежде всего, для себя. Какие были первые эмоции, когда ты узнала, что спектаклю быть?

— Это была огромная неожиданная радость не только для меня, но и для всего нашего театрального коллектива! О том, что проект поддержала «Росмолодежь», я узнала от руководителя нашего театра, а чуть позже мне пришло на почту официальное письмо-сообщение о победе. Это просто огромное счастье – заручиться поддержкой и реализовать свою идею, особенно, когда у тебя огромное желание и такой талантливый коллектив!

— Каких артистов вашей театр-студии ты можешь особенно выделить?

— Не могу выделить кого-то одного, ведь у каждого есть своя изюминка, и человек в нашем коллективе уникален по-своему. Роль каждого артиста в театре очень важна. Знаете, это как мозаика: если не будет одного пазла, картинка уже не та, не полная. То же самое и с людьми, а уж тем более в театре.

Замечательно для театра-студии то, что у некоторых наших ребят есть неплохой опыт. Например, Илья Храмцов – актерский стаж этого парня составляет 10 лет, 7 из которых он трудился в театральной студии «Гармония», где набирался опыта в различных театральных постановках. Также у нас есть и новенькие талантливые ребята, которым еще предстоит освоить актерское мастерство. Я уверена, все у них получится, ведь есть потенциал и горящие глаза. Театр студенческий и существует уже более десяти лет и, соответственно, студенческий театральный коллектив в нем постоянно меняется. Этот постоянный свежий поток молодежи не дает студии застояться и заскучать.

Анастасия Кудинова