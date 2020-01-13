/ / Дед Мороз «больничку» подарил

Поликлиника детской областной больницы открылась после капитального ремонта

Средства на ремонт в размере 218 миллионов рублей были выделены в рамках Плана социального развития центров экономического роста, реализуемого по поручению Президента РФ Владимира Путина. На 4,7 млн рублей в поликлинику приобрели новую мебель и инвентарь. Такие масштабные работы стали первыми за 45 лет существования этого учреждения здравоохранения.

Ремонт длился более года, на период ремонта поликлиническое и стационарное отделения размещались в областной больнице.

Как отметил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства области Валерий Жуков, капитальный ремонт позволил произвести ряд организационных и инфраструктурных улучшений работы больницы, что обязательно положительно скажется на качестве оказания медицинских услуг детскому населению.

— На базе поликлиники создан кабинет неотложной помощи. Количество кабинетов участковых педиатров увеличилось с шести до десяти, рабочие места врачей оборудованы современными компьютерами для дистанционной записи к специалистам. В помещении поликлиники организован забор биоматериалов, отведено отдельное помещение для карт юных пациентов. К учреждению пристроена открытая колясочная, расширена и улучшена детская площадка, проход для лиц с ограниченными возможностями здоровья соответствует стандартам, – отметил Валерий Жуков.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» к открытию поликлиники было закуплено современное медицинское оборудование – фиброскоп для исследований желудочно-кишечного тракта детей, с возможностью проведения колоноскопии, ЛОР-комбайн и многое другое. Всё это будет способствовать оказанию качественной медицинской помощи пациентам поликлиники.

Развитие детской больницы продолжится и после завершения капитального ремонта. Принято решение об организации структурного подразделения детской больницы – отделения профилактики, оно разместится в помещениях по ул. Чапаева, 10, где часть кабинетов детской поликлиники временно размещалась во время ремонта. Там продолжат прием узкие специалисты детской больницы.

Также в настоящее время завершается проектирование строительства дополнительного амбулаторно-поликлинического корпуса к детской областной больнице.

С введением в эксплуатацию нового корпуса в детской больнице появится возможность увеличить площади для работы участковых педиатров, открыть свою клинико-диагностическую лабораторию, развернуть отделение восстановительного лечения, кабинета лечебной физкультуры и ряда других.

И.о. заместителя председателя правительства ЕАО Валерий Жуков отметил, что проблем с кадрами в детской поликлинике практически нет. Ряд узких специалистов проходят обучение в образовательных учреждениях Дальнего Востока и будут готовы приступить к работе уже с 2021 года.