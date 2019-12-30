/ / Деды Морозы всех стран, объединяйтесь!

К празднику дети активно пишут письма нашему Дедушке Морозу.

Мы подготовили для ребят шпаргалку с именами зарубежных коллег зимнего чудесника

Сейчас многие родители стремятся своих чад с малых лет обучать иностранным языкам.

И если ребенок сможет написать несколько писем разным «Дедам Морозам», то и подарков у него к Новому году будет в несколько раз больше! Итак, изучайте и не перепутайте имена и адреса снежных волшебников!

В Великобритании, США, Канаде, Австралии и других англоязычных странах зимнего дедушку с подарками называют Санта-Клаус.

Италия – европейская страна, но на Новый год там дети ждут не Клауса, а Николауса. (Что, честно говоря, одно и то же).

Во Франции собственного разносчика подарков называют вовсе непохоже на соседей – Пер-Ноэль. Причём у него есть и противоположная сущность – Пер-Фуэтар, который навестит непослушных детей.

Колоритный, однако, якутский Дед Мороз. От одного его имени – мороз под шубой: Чысхаан! Почти Чингисхан. По легенде, осенью Чысхаан выходит из океана на сушу, принося с собой холод и морозы. Весной же у Чысхаана отваливаются рога, как у оленя. А затем отпадает голова – наступает весна, а тело льды уносят в океан. Вон как всё сурово.

Братья-славяне в Белоруссии своего Деда Мороза назвали забавно – Зюзя. Вот заморозит, и будешь выглядеть, как зюзя какой… Поэтому прежде чем ждать от такого гостя подарков, хозяева сами ему готовят угощение – кашу-кутью, вероятно, согреть его суровую душу.

Финский и эстонский «зимний дедушка» весьма похожи на обычного Санта-Клауса. А вот имена у них… Один – Йоллупукки, второй – Йыулувана. Смотри, не перепутай!

В Узбекистан приезжает старик Корбобо. Как положено уроженцу Средней Азии, носит он узбекский халат и тюбетейку. Правда, у него она красного цвета. А о самом главном не предупредил: в отличие от Деда Мороза и Санта-Клауса с Йоллупукки, которые из снежных мест и приезжают на тройке лошадей или оленях, Корбобо прибывает… верхом на ослике. Правда, в XXI веке образ Корбобо сильно «модернизирован» дизайнерами и теперь похож на Старика Хоттабыча и Деда Мороза одновременно.

К нам скорее приедет Дед Мороз из Японии – это ближе. Причём оттуда, теоретически, их может прибыть сразу два! Если сильно не замёрзнут. Один – совсем старый – Сегацу-сан. Второй – помоложе, его зовут Одзи-сан – это японская «лицензионная версия» Санта-Клауса.

Но всего верней из импортных зимних волшебников к нам заполучить гостя из Китая. Дедушку из Поднебесной зовут Шань Дэн Лаочжен. Вроде имя совершенно китайское, но означает оно Рождественский Дед или Папаша Рождество, что вполне понятно. В общем, заносите мандарины!

Дедов Морозов искал

Виктор АНТОНОВ