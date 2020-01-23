/ / Делегация ЕАО приняла участие в праздновании Нового года в г. Хэгане

По приглашению Народного правительства г. Хэган (КНР) в период с 18 по 21 января 2020 года состоялся выезд творческой делегации Еврейской автономной области в составе 15 человек для участия в мероприятиях в честь празднования нового года, по восточному календарю – Праздник Весны.

На Новогоднем вечере «Хэган – 2020», который состоялся на сцене Художественного театра г. Хэган, ансамбль танца «Алиса» МО «Биробиджанский муниципальный район», представил танцевальный номер «Ойся». Также, в сопровождении преподавателя детской музыкальной школы г. Биробиджана Вероники Штурмовой, ансамбль «Алиса» выступил в совместных танцевальных номерах с китайскими артистами, которые замечательно вписались в праздничную программу и вызвали бурю позитивных эмоций у зрителей.

С приветственной речью выступила руководитель делегации консультант управления культуры правительства Еврейской автономной области Екатерина Самсонова. «…Мы всегда с большой готовностью поддерживаем наши дружеские связи, с большим желанием представляем нашу культуру китайским друзьям. Руководители творческих коллективов с готовностью делятся успехами своего мастерства и с интересом изучают историю вашей культуры. Это дает возможность лучше понимать друг друга, что вызывает доверие и располагает к настоящей дружбе двух великих народов…», — отметила она в своем выступлении.

Представители г. Хэган организовали для нашей делегации культурную программу, которая познакомила гостей с достопримечательностями города.