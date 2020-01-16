/ / Делегация от ЕАО принимает участие в оглашении послания Президента РФ Федеральному Собранию

От области в Москве находятся глава региона Ростислав Гольдштейн, председатель Законодательного Собрания региона Любовь Павлова, сенатор от ЕАО в Совете Федерации Владимир Джабаров и депутат Государственной Думы Анатолий Тихомиров.

Нынешнее послание станет уже 26-м в новейшей истории России и 16-м лично для Владимира Путина. Всего в ежегодном мероприятии примут почти 1300 человек — члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели.