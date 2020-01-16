/ / Делегация от ЕАО принимает участие в оглашении послания Президента РФ Федеральному Собранию

Делегация от ЕАО принимает участие в оглашении послания Президента РФ Федеральному Собранию

Делегация от ЕАО принимает участие в оглашении послания Президента РФ Федеральному Собранию

От области в Москве находятся глава региона Ростислав Гольдштейн, председатель Законодательного Собрания региона Любовь Павлова, сенатор от ЕАО в Совете Федерации Владимир Джабаров и депутат Государственной Думы Анатолий Тихомиров.

Нынешнее послание станет уже 26-м в новейшей истории России и 16-м лично для Владимира Путина. Всего в ежегодном мероприятии примут почти 1300 человек — члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Издательский дом "Биробиджан". 679016, Россия, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Ленина, 32.
Тел./факс: 8(42622) 4-06-63, e-mail: idb-2009@mail.ru, bstern@ya.ru, bstar79@mail.ru

Рекламный отдел: тел. 8 (42622) 4-08-75, 4-03-57. Email: reklama2@gazetaeao.rubstar79@mail.ru

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения ОГАУ "Издательский дом "Биробиджан"

Разработка сайта Дмитрий Беккерман


 Яндекс.Метрика