/ / Дельфины танцуют, белухи поют

Кто не мечтает увидеть морских животных в их естественной среде обитания?

Но не все обладают достаточной смелостью, чтобы погрузиться в толщу воды со специальным снаряжением и понаблюдать за поведением диковинных рыб.

К счастью, сегодня их можно лицезреть не только на фотографиях дайверов, но и в научно-просветительных учреждениях – океанариумах.

Недавно я побывала во Владивостоке и впервые посетила Приморский океанариум, который находится на острове Русский. Такие музеи с живыми экспонатами существуют для того, чтобы наблюдать за жизнью морских обитателей, изучать их, да и просто любоваться.

Сама территория океанариума достаточно большая. При въезде вас встретит охранный пост, дальше нужно идти пешком. Для удобства посетителей предусмотрены лавочки, на которых можно посидеть и отдохнуть. Огромная детская площадка с аттракционами рассчитана на многочисленную ребятню и их родителей. Один из них – это большая горка с турниками и «лазалками», похожая на пиратский корабль.

Подходя ближе к самому океанариуму, стоит обратить внимание на ландшафт. Из скалистых возвышенностей здесь созданы массивные скульптуры, выточенные в самой горе: древние обитатели морей и океанов – акулы, скаты, моллюски и раковины. Памятники выглядят настолько красиво, что невозможно оторвать глаз. Но приберегите восхищение, пока не зайдете в сам океанариум, здание которого выполнено в форме огромного гребешка.

Экскурсия начинается с необыкновенного зала, в котором собрано огромное количество самых разных живых растений. И о каждом экземпляре есть подробная информация на специальных интерактивных досках.

Далее следуют залы, рассказывающие о первых жителях Земли – моллюсках, раках и прочих беспозвоночных. О каждом экскурсовод поведает что-то новое и интересное. Следующие залы – уже с пресмыкающимися, рептилиями и земноводными. Тут и ядовитые лягушки, и ящерицы – у одних окраска очень яркая, привлекающая к себе внимание, другие – мастера маскировки, могут сливаться с окружающей средой.

Больше всего залов с рыбами. Одно из самых красивых мест в океанариуме – это прозрачный тоннель. Посетители надолго задерживаются здесь. Они оказываются будто в пучине морской наедине с ее обитателями. За стеклянной стенкой плавают камбалы, сомы, а над головой – большие скаты и карликовые акулы. В этих многочисленных аквариумах живут самые разные красивые рыбки. А еще тут есть пингвины и морские котики. За ними тоже можно понаблюдать через прозрачные стенки.

Ну а на выступление дельфинов, белух и знаменитого моржа Миши мы смотрели, не отрывая глаз. Дельфины танцуют с тренерами, белухи поют, а морж выполняет сложные акробатические трюки. Невозможно поверить, что всему этому можно научить дикое животное. Конечно, за любую работу «артисты» получают свою награду – любимую рыбку и овации многочисленных зрителей.

Если взрослых восхищают выступления ластоногих, то малышам намного интересней потрогать морских обитателей. И такая возможность тоже существует. В океанариуме есть небольшие аквариумы, куда можно спокойно просунуть руку и взять морскую звезду или морского ежа.

Помимо живых обитателей мирового океана можно посмотреть на самые разные скульптуры животных, сфотографироваться с огромным пиратским кораблем или Посейдоном, богом морей. Побывать в искусственной Арктике и погладить полярного мишку или же вернуться в само прошлое благодаря экскурсии «Как зарождалась жизнь». Небольшие кинотеатры расположены там же и всегда переполнены. На интерактивной доске прокручивают научно-познавательный фильм, где все выглядит так реалистично, что временами кажется, будто ты сам находишься в нарисованной реальности.

В Приморском океанариуме не забыли о доисторических монстрах. Массивные модели динозавров привлекают большое внимание посетителей.

Каждый последующий зал удивляет все больше и больше. В одном из таких есть трубчатые аквариумы с подсветкой. В них обитают медузы – самые разные виды. Можно понаблюдать и за осьминогом. Жизнь этих удивительных существ в реальном времени и в лабораториях изучают ученые океанариума. Там же они делают свои открытия, а уже за их работой наблюдает ежедневно множество людей.

Чтобы узнать все про обитателей Приморского океанариума, потребуется не один день. Экскурсии очень познавательны и интересны, а если вы устали и хотите отдохнуть, то к вашим услугам небольшое кафе, где подают вкусные блюда. Ну а если вы хотите оставить себе подарок на память об этом месте, то можете купить что-нибудь в сувенирной лавке.

Но лучше увидеть все своими глазами, ибо передать словами ту атмосферу, которая царит в Приморском океанариуме, просто невозможно. К тому же это одно из лучших мест для посещения всей семьей.

Екатерина Вохминцева, пресс-центр «МИР-24», центр образования имени В. И. Пеллера

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