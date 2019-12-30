/ / День рождения храма

Прошли торжества, посвящённые 20-летию освящения первой православной церкви в Биробиджане

Биробиджанскому храму святителя Николая исполнилось 20 лет. С этим событием священнослужителей, прихожан и других жителей области поздравили депутаты парламента ЕАО и Государственной Думы.

Архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем отметил, что в современной истории это первый храм на территории ЕАО, поблагодарил прихожан за участие в жизни церкви и вручил некоторым из них награды епархии.

От имени законодателей к жителям области обратились председатель областного парламента Любовь Павлова и депутат Государственной Думы от ЕАО Анатолий Тихомиров. Они также подчеркнули, что строительство в ЕАО православного храма в 90-е годы прошлого века стало значимым шагом на пути к возрождению целого пласта культуры, традиций и истории нашего народа. При этом выступающие отметили роль первого губернатора ЕАО Николая Волкова, по инициативе и под руководством которого и строился храм святителя Николая.

«У каждого человека должно быть место, куда он может прийти подумать о самом сокровенном, обратиться внутрь себя, обратиться к Богу. Именно таким местом и стал Никольский храм, и сегодня он является одним из центров православной жизни автономии», — сказала Любовь Павлова.

С момента постройки этого храма начала работать православная община, священнослужители. Они стали активно вести просветительскую, общественную деятельность, выстраивать диалог с органами власти, в том числе с Законодательным Собранием.

«В конце прошлого века Никольский храм стал первым в ЕАО, но ненадолго. Вслед за ним началось активное строительство церквей. Сегодня они есть везде: мы видим их, заезжая в ЕАО как с запада, так и с востока. И это в высшей степени правильно, потому что духовность заменить ничем невозможно, а без духовности нет будущего», — сказал депутат Госдумы Анатолий Тихомиров, выступивший на торжестве.

Анатолий Тихомиров также передал всем присутствующим поздравления Николая Волкова и его наилучшие пожелания всем жителям области.

Любовь Павлова и Анатолий Тихомиров пожелали жителям области счастья, здоровья, благополучия, исполнения желаний в наступающем новом году, всего самого доброго и светлого.

«Идите по жизни с чистыми помыслами, открытой душой, и вам будут сопутствовать успех и божья благодать. Я вам искренне этого желаю», – также сказала спикер регионального парламента, обращаясь к участникам праздника.

Любовь Павлова и Анатолий Тихомиров вручили Благодарственные письма областного парламента и депутата Государственной Думы большой группе прихожан, принимающих активное участие в жизни храма.

С юбилеем Никольского храма, его прихожан, священнослужителей и других жителей области также поздравили заместитель председателя правительства ЕАО Илья Семенов и заместитель главы мэрии Наталья Петрушкова.

Пресс-служба ЗС ЕАО