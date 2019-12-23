/ / Депутат Государственной Думы РФ Александр Петров побывал с рабочим визитом в ЕАО

Член комитета по охране здоровья посетил медицинские учреждения и оценил подготовку будущих специалистов.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, в родильном отделении Александр Петров осмотрел оснащение современным оборудованием и условия для будущих матерей. При этом отметил, что здание нуждается в ремонте, а в фонде оплаты труда персонала необходимо предусмотреть стимулирующие выплаты.

В биробиджанском медицинском колледже депутат оценил материально-техническую базу и пообщался с будущими медицинскими работниками. Студенты активно участвуют в профилактике здорового образа жизни и волонтёрской деятельности. Как рассказала директор биробиджанского медицинского колледжа Елена Попова, в ремонте нуждается общежитие учебного заведения. Александр Петров пообещал оказать содействие в решении данного вопроса.

В областной больнице депутату Госдумы показали помещения, где в будущем начнёт работу региональный сосудистый центр. Ремонтные работы и приобретение современного оборудования ведётся в рамках национального проекта «Здравоохранение». Александр Петров подчеркнул, что областная больница нуждается в новом современном здании, где будут созданы условия для врачей и пациентов по современным стандартам.

Особое внимание Александр Петров обратил на работу отделения гемодиализа, которое работает на базе инфекционной больницы. Депутат подчеркнул, что для его полноценной работы необходимо большее помещение и современное оборудование для оказания высококвалифицированной помощи. В январе следующего года Александр Петров вернётся в ЕАО для внесения предложений по улучшению работы этого отделения.

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства ЕАО Валерий Жуков подчеркнул, что к визиту Александра Петрова не было специальной подготовки.

— Мы показали ряд проблемных точек в учреждениях здравоохранения для дальнейшей работы по решению данных вопросов. Совместно будут прорабатываться источники финансирования и специализированные программы для достижения положительных результатов в медицине региона, — сказал Валерий Жуков.