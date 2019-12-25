/ / Депутаты поздравили прихожан с юбилеем храма Николая Чудотворца

Биробиджанскому храму святителя Николая исполнилось 20 лет. С этим событием священнослужителей, прихожан и других жителей области поздравили депутаты парламента ЕАО и Государственной Думы

Торжественное мероприятие, посвященное 20-летию освящения храма Николая Чудотворца в Биробиджане, состоялось в областной филармонии. К его участникам обратился архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем. Он рассказал об истории создания храма. В частности, владыка отметил, что в современной истории это первый храм на территории ЕАО, подчеркнул его важность для развития духовной жизни в автономии, поблагодарил прихожан за участие в жизни церкви и вручил некоторым из них награды епархии.

От имени законодателей к жителям области обратились председатель областного парламента Любовь Павлова и депутат Государственной Думы от ЕАО Анатолий Тихомиров. Они также подчеркнули, что строительство в ЕАО православного храма в 90-е годы прошлого века стало значимым шагом на пути к возрождению целого пласта культуры, традиций и истории нашего народа, повышения роли Русской православной церкви в жизни общества. При этом Любовь Павлова и Анатолий Тихомиров отметили роль первого губернатора ЕАО Николая Волкова, по инициативе и под руководством которого и строился храм святителя Николая.

«Трудно переоценить появление в ЕАО первой современной церкви. У каждого человека должно быть место, куда он может прийти подумать о самом сокровенном, обратиться внутрь себя, обратиться к Богу. Именно таким местом и стал Никольский храм, и сегодня он является одним из центров православной жизни автономии, – сказала Любовь Павлова».

Председатель также отметила, что именно с момента постройки этого храма начала работать православная община, священнослужители. Они стали активно вести просветительскую, общественную деятельность, выстраивать диалог с органами власти, в том числе с Законодательным Собранием.

«Уверена, наше конструктивное взаимодействие продолжится и мы вместе будем решать важные задачи в интересах людей – ваших прихожан и наших избирателей», – добавила Любовь Павлова.

О важности Никольского храма как культового места, положившегоначало возрождению церковной жизни в области, сказал и выступивший на торжестве Анатолий Тихомиров.

«В конце прошлого века Никольский храм стал первым в ЕАО, но ненадолго. Вслед за ним активное строительство церквей началось и в районах автономии. Сегодня они есть везде: и в Октябрьском, и в Ленинском, и в Смидовичском, и в Биробиджанском, и в Облученском районах. Мы видим их, заезжая в ЕАО как с запада, так и с востока, – сказал депутат Госдумы. – И это в высшей степени правильно, потому что духовность заменить ничем невозможно, а без духовности нет будущего».

Анатолий Тихомиров также передал всем присутствующим поздравления Николая Волкова с юбилеем храма и его наилучшие пожелания всем жителям области.

Любовь Павлова и Анатолий Тихомиров пожелали жителям области счастья, здоровья, благополучия, исполнения желаний в наступающем новом году, всего самого доброго и светлого.

«Идите по жизни с чистыми помыслами, открытой душой, и вам будут сопутствовать успех и божья благодать. Я вам искренне этого желаю», – также сказала спикер регионального парламента, обращаясь к участникам праздника.

Любовь Павлова и Анатолий Тихомиров вручили Благодарственные письма областного парламента и депутата Государственной Думы большой группе прихожан, принимающих активное участие в жизни храма.

С юбилеем Никольского храма его прихожан, священнослужителей и других жителей области также поздравили заместитель председателя правительства ЕАО Илья Семенов и заместитель главы мэрии Наталья Петрушкова.

Елена Никитина