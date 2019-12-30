/ / Детство в старых стенах…

Чего ожидают в Новом году в сельской школе, построенной почти 120 лет назад

Основная школа села Пузино – самая старая в Октябрьском районе Еврейской автономной области.

В 2018 году её педагогический коллектив с учениками, их родителями торжественно отметил 115-летие учебного заведения. Но, возможно, по времени постройки, школа ещё старше.

О том, что быльём поросло

Больше сотни лет деревянные здания обычно не живут. Но три первых кабинета бывшей двухклассной школы, которую срубили из кедровых бревен в 1903 году амурские казаки, используются для занятий по сей день.

По словам заместителя директора по воспитательной работе Натальи Александровны Родиной – руководителя школы-филиала, «казачьи» классы сохранились даже лучше, чем те, которыми здание достраивалось перед Великой Отечественной войной.

Известно, что до Октябрьской революции на этом же месте была четырехклассная церковно-приходская школа, позже – в довоенные и послевоенные годы – семилетка. В 2006 году из уже бывших в употреблении материалов (вероятно, поступили так из экономии) к школе был пристроен спортзал, взамен сгоревшего, приспособленного, стоявшего отдельно.

В 1980-е годы, когда в Пузино по проекту архитектора Сироткина строился Дом культуры, был разработан и проект строительства напротив него на высоком месте новой школы. Оба здания должны были бы отапливаться от одной котельной. Котельную построили, а вот до строительства школы дело так и не дошло. Как так могло случиться – уж быльём поросло…

О том, что держится

Сейчас в девяти классах «исторической» школы, рассчитанной на 90 учеников, учится 62 ребенка. В самом большом – пятом – классе школы учатся 14 человек. В самом маленьком – восьмом классе – за столом сидит… всего один ученик. Так что любой такой класс в школьной столовой можно легко усадить за один обеденный стол.

За сто с лишним лет здание сельской школы не раз достраивалось и ремонтировалось. В 80- 90 годы ХХ века здесь, по словам бывшего председателя сельсовета Л. А. Пискуновой, по всему периметру меняли изъеденные муравьями нижние венцы. Стены одного из классов тогда держались только за счёт деревянных подпорок.

Недавно в отдельных местах, где здание вросло в землю глубже всего, брёвна закрыли бетоном до самых окон. От этого школа выглядит сегодня стоящей на прочном бетонном фундаменте. А сколько раз здесь местами меняли полы, заливали цементным раствором провалившиеся участки? В общем, как латали «дыры», никто точно не скажет. Но именно благодаря всему этому, а главное – стремлению коллектива сохранить образовательное учреждение как важнейший социальный объект для населения, Пузиновская школа жива до сих пор. И готовится к новогодним праздникам.

Об удобствах

В деревянном здании, впрочем, тепло, светло и по-домашнему уютно. В классах и коридоре много зеленых растений. На стенах – самодельные стенды, классные уголки, рисованные от руки, будто пришедшие из прошлого века, плакаты-стенгазеты. У того, кто к этому свои руки приложил, не поднимется рука это простое убранство порушить.

Вместо водопровода – большая бочка с водой, куда для технических нужд закачивается вода из скважины. Никакой канализации, конечно, – деревянные туалеты на приличном удалении от здания. Прямо под окнами – спортивная площадка с тренажёрами и баскетбольными щитами.

И чуть поодаль ото всех этих объектов – новенькая теплица. На бетонном фундаменте. В этом году в ней уже успели снять первый урожай «зимнего» редиса и огурцов для школьной столовой. Деньги на теплицу школа получила от депутата Госдумы от ЕАО Анатолия Тихомирова в качестве гранта по итогам конкурса социально значимых проектов.

Есть здесь и участок для выращивания овощей под открытым небом. И специально выделенные администрацией Амурзетского сельского поселения дополнительные 40 соток земли, где в этом году с помощью механизатора Сергея Бушуева возделывался картофель. Родители учеников не возражают против того, чтобы их дети во время каникул занимались прополкой школьных грядок. Собранный урожай хранится в подполье столовой.

На питание каждого ребёнка из местного и областного бюджетов выделяется всего по 15 рублей в день. Но благодаря своим овощам и картофелю у повара Дарьи Вербицкой и её помощницы Елены Набоковой больше возможностей для приготовления разных горячих супчиков и каш, чем у коллег по цеху из других школ района. И это можно считать плюсом маленькой сельской школы, где почти всех учеников по всем предметам могут спрашивать чуть ли не каждый день!

О том, что такое «важное достижение»

На всю школу, правда, одна интер­активная доска в кабинете математики. Компьютерного класса нет вообще. Те компьютеры, что были в нём раньше, пришли в полную негодность. Новые купить не на что. Уроки информатики проводятся, но возможности закрепить полученные теоретические знания на практике у учеников нет.

Без компьютеризированных рабочих мест вынуждены обходиться и педагоги. Дома у всех, конечно, есть ноутбуки, с помощью которых учителя готовятся к урокам. Некоторые носят их с собой на работу. Причём, как понимаю, носить такую технику по морозу для оной не очень полезно…

Всего в Пузиновской школе работают 12 педагогов. Двое из них – учитель начальных классов Наталья Перминова и учитель географии и биологии Екатерина Байрак – ездят в Пузино из райцентра, из Амурзета. Учитель физкультуры и ОБЖ Александр Четвертаков также приезжает на работу из соседнего села – Благословенного. И помимо классных занятий ведёт здесь ещё и секцию вольной борьбы. Да на каком уровне! Не так давно одна из его учениц – семиклассница Люба Ефименко – участвовала во Всероссийских соревнованиях в Москве и заняла там пятое место. Для столь скромной школы это без шуток важное достижение.

Английский язык во всех классах уже лет десять после окончания курсов переподготовки преподаёт бывший русовед Наталья Михайловна Вологина. Самый большой педагогический стаж – 50 лет – у учителя начальных классов Антонины Павловны Орловой. В её первом классе сегодня всего восемь учеников. Все они уместились на снимке.

Всего на год меньше, чем Антонина Павловна, трудится в стенах этой же школы учитель русского языка и литературы Татьяна Яковлевна Худякова. Среди пузиновских ветеранов педагогического труда ещё один учитель начальных классов – Екатерина Сергеевна Слугина. Да не обидятся на меня их коллеги, но выходит, последние полвека вот на них – скромных педагогах-«начальниках» – школа и держится. Ибо не будет здесь начальных классов – нет смысла и вообще школе быть. Уж ясно, что держат их здесь не те льготы, которыми ныне в школы заманивают молодых специалистов. А двое из этих педагогов, между прочим, ещё и много лет поют в фольклорной вокальной группе «Крыныченька» местного ДК, того, что должен был составить архитектурный ансамбль с так и не построенной новой школой.

О надеждах и реалиях

Недавно в школьном коллективе узнали, что в следующем году Пузиновская школа должна быть, наконец, обновлена!

Но нет – новой школы для 62 учеников строить в 2020 году не будут. Более 30 миллионов рублей выделено на… реконструкцию их учебного заведения. Сейчас учителя и их ученики одновременно и ждут, и боятся этого события.

С одной стороны, всему коллективу очень хотелось бы перемен в виде новенького компьютерного класса, тёплых туалетов, пластиковых двойных окон, новой крыши, ровных стен и полов.

С другой стороны, возникает вопрос: какой смысл вкладывать такие огромные деньги в старое деревянное здание, которое заведомо нельзя «дотянуть» до стандартов XXI века? Может быть, на них можно построить новое здание школы, пускай и меньшее по площади? Будет в селе современная школа, может, и люди не будут спешить покидать малое село.

Сейчас многие пузиновцы – на заработках в других дальневосточных регионах. Два местных небольших КФХ не в состоянии обеспечить занятость всему трудоспособному населению даже в таком небольшом селе. Но семьи с детьми пока остаются в Пузино. И будут жить дальше, если детям будет где учиться и проводить свой досуг.

Конечно, строительство нового образовательного учреждения здесь опоздало, по крайней мере, лет на пятьдесят. Можно всех возить в школу райцентра по асфальту. Но без этой маленькой школы у Пузино, где есть

и свой каменный детский сад, нет вовсе никакого будущего.

Перед Новым годом в Пузиновской школе среди всех классов пройдет традиционный конкурс новогодних песен. Младшеклассников ждет утренник в спортивном зале вокруг нарядной елки. Малыши из кружка «Сказка», который ведет Е. С. Слугина, готовят к этому дню небольшое театрализованное представление.

Ребят из пятых-девятых классов соберут на самую модную здесь сегодня «Дискотеку 90-х». Обязательное условие участия – маскарадные костюмы, изготовленные из подручных материалов. Подобным образом в школе уже проходили вечеринки «американских ковбоев» и «пиратов». Было интересно и весело. Главными организаторами всех праздников будут, конечно, богатые на выдумку и неравнодушные сельские педагоги.

Хотелось бы, чтобы Новый 2020 год для них и всех других жителей этого старинного села был удачным и счастливым. И принес с собой только добрые перемены.