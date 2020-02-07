Биробиджан, 84-ю годовщину которого предстоит отмечать 2 марта, может повзрослеть — и сразу на 25 лет.

С соответствующим предложением к городской Думе обратились ученые ИКАРПа и общественники. По их научной и не только оценке, днем рождения столицы ЕАО следует считать 1912-й год, когда на Транссибе была построена станция Тихонькая.

— Мы считаем, что утверждением даты 12-м годом воздадим должное тем, кто в далекой глуши построил железную дорогу, по которой спустя полтора десятилетия начали возить переселенцев для создания Еврейской автономии, — уверен председатель правления ОО «Наследие ЕАО» Валерий Гуревич.

Обращение Валерия Гуревича вызвало дискуссию, но предложение науки и общественности поддержал мэр города Александр Головатый.

— Если уж селение здесь появилось, поселок это был или селение, это уже зарождение населенного пункта, прокомментировал Александр Головатый. — Это лично мое мнение. Есть предложение подключить сотрудников мэрии, желающих депутатов, создать рабочую группу.

Предложение градоначальника депутаты поддержали. Не исключено, что уже в следующем году Биробиджан отметит не 85, а 110 лет со дня своего рождения, перемахнув таким образом вековой рубеж.

По информации http://www.biradm.ru/