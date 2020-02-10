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Добрая битва за жизнь

Добрая битва за жизнь - Новое оборудование для диагностики онкологических заболеваний закуплено для области в 2019 году. Обновление аппаратуры прошло в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Фото управления по внутренней политике ЕАО

Новое оборудование для диагностики онкологических заболеваний закуплено для области в 2019 году. Обновление аппаратуры прошло в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Недавно автору этих строк довелось лежать в онкологическом отделении областной больницы. Но сегодня хочу сказать о людях, которые помогли мне и ежедневно помогают многим другим бороться с недугом.

Выражаю глубокую благодарность всему медицинскому персоналу онкологического отделения и лично его заведующему Сергею Александровичу Шаповалову. Его усилиями в клинике на высоком уровне организована лечебная и профилактическая работа, всюду чистота и порядок. Средний медицинский персонал высококвалифицирован и внимателен к своим непростым пациентам.

Мои самые добрые слова и наилучшие пожелания дежурным медсёстрам Софье Пысларь, Наталье Костенко и многим другим. Эти женщины безупречно делают свою работу, внимательны к просьбам больных и, конечно, в отделении чётко выполняются врачебные назначения. Отношение к пациентам всегда терпеливое, уважительное и внимательное.

Особую благодарность выражаю хирургу, врачу высшей категории Ивану Ивановичу Литвиненко за высокий профессионализм и доброе отношение к пациентам.

С большим уважением ко всему коллективу онкодиспансера
Галик Ставчанский, пенсионер, ветеран труда

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