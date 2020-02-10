Добрая битва за жизнь
Недавно автору этих строк довелось лежать в онкологическом отделении областной больницы. Но сегодня хочу сказать о людях, которые помогли мне и ежедневно помогают многим другим бороться с недугом.
Выражаю глубокую благодарность всему медицинскому персоналу онкологического отделения и лично его заведующему Сергею Александровичу Шаповалову. Его усилиями в клинике на высоком уровне организована лечебная и профилактическая работа, всюду чистота и порядок. Средний медицинский персонал высококвалифицирован и внимателен к своим непростым пациентам.
Мои самые добрые слова и наилучшие пожелания дежурным медсёстрам Софье Пысларь, Наталье Костенко и многим другим. Эти женщины безупречно делают свою работу, внимательны к просьбам больных и, конечно, в отделении чётко выполняются врачебные назначения. Отношение к пациентам всегда терпеливое, уважительное и внимательное.
Особую благодарность выражаю хирургу, врачу высшей категории Ивану Ивановичу Литвиненко за высокий профессионализм и доброе отношение к пациентам.
С большим уважением ко всему коллективу онкодиспансера
Галик Ставчанский, пенсионер, ветеран труда