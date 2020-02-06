/ / Документально обоснованные проблемы представили главе региона Ростиславу Гольдштейну жители села Птичник

Документально обоснованные проблемы представили главе региона Ростиславу Гольдштейну жители села Птичник

Документально обоснованные проблемы представили главе региона Ростиславу Гольдштейну жители села Птичник

В доме культуры граждане делились наболевшими вопросами — переход через Транссиб, предоставление льготных лекарств, ремонт дорог местного значения и многоквартирных домов.

Так, жители дома 11а по улице Мирная три года не могут добиться ремонта крыши. Пакет документов множится за счет новых отписок, но договориться с управляющей компанией так и не удалось. Кроме того, люди утверждают, что по нарядам все работы проведены, а в актах приёмки стоят поддельные подписи жильцов. Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, Ростислав Гольдштейн дал поручение разобраться в данной ситуации.

По итогам серии жалоб на бездействие прежней управляющей компании «Единый заказчик» глава региона принял решение обратиться в областную прокуратуру для проверки законности действий УК.

На улучшение качества воды в населённом пункте потребуется время. Решение проблемы глава региона Ростислав Гольдштейн будет держать на личном контроле. Техническое решение по воде на Птичнике будет принято и реализовано.

Вопрос жителей села о подвозе питьевой воды можно решить намного быстрее. «С вас объем и график по подвозу», — сказал Ростислав Гольдштейн.

Большинство заданных вопросов – в компетенции районных властей. Поэтому им напрямую и переадресовывались жалобы и обращения от людей.

— Я понимаю, насколько наболело. Спасибо, что поделились. По итогам встречи мы сформируем протокол, перечень поручений, с которыми будем работать, — сказал в завершении встречи Ростислав Гольдштейн.

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