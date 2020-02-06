/ / Документально обоснованные проблемы представили главе региона Ростиславу Гольдштейну жители села Птичник

В доме культуры граждане делились наболевшими вопросами — переход через Транссиб, предоставление льготных лекарств, ремонт дорог местного значения и многоквартирных домов.

Так, жители дома 11а по улице Мирная три года не могут добиться ремонта крыши. Пакет документов множится за счет новых отписок, но договориться с управляющей компанией так и не удалось. Кроме того, люди утверждают, что по нарядам все работы проведены, а в актах приёмки стоят поддельные подписи жильцов. Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, Ростислав Гольдштейн дал поручение разобраться в данной ситуации.

По итогам серии жалоб на бездействие прежней управляющей компании «Единый заказчик» глава региона принял решение обратиться в областную прокуратуру для проверки законности действий УК.

На улучшение качества воды в населённом пункте потребуется время. Решение проблемы глава региона Ростислав Гольдштейн будет держать на личном контроле. Техническое решение по воде на Птичнике будет принято и реализовано.

Вопрос жителей села о подвозе питьевой воды можно решить намного быстрее. «С вас объем и график по подвозу», — сказал Ростислав Гольдштейн.

Большинство заданных вопросов – в компетенции районных властей. Поэтому им напрямую и переадресовывались жалобы и обращения от людей.

— Я понимаю, насколько наболело. Спасибо, что поделились. По итогам встречи мы сформируем протокол, перечень поручений, с которыми будем работать, — сказал в завершении встречи Ростислав Гольдштейн.