Как отучить продавцов “кормить” свалки?

Сегодня производителям и продавцам дешевле выбросить нераспроданные продукты на помойку, чем отдать нуждающимся.

В Госдуме считают, что нужно освободить торговый бизнес от ряда налогов, и тогда, возможно, он начнет более активно участвовать в благотворительности.

Депутаты от «Единой России» Сергей Вострецов и Николай Валуев предлагают освободить безвозмездную передачу продуктов, еще пригодных для употребления, от налога на прибыль и налога на добавленную стоимость (НДС), которые сейчас составляют до 40% от цены переданного товара.

Сейчас благотворительная передача продовольственных товаров фактически приравнена к продаже. То есть, отдав бесплатно продукты, производитель или продавец обязан заплатить в бюджет 40% от стоимости переданного, как будто он его продал и получил прибыль. Поэтому бизнесу сегодня выгоднее уничтожать нереализованную продукцию (из-за нарушения упаковки, истечения срока годности и т.д.), так как передача ее на благотворительные цели приводит к дополнительным расходам в виде 20% налога на прибыль по сравнению с уничтожением. Депутаты подготовили законопроект (имеется в распоряжении «РГ»), который уже направили в правительство для получения официальных отзывов профильных министерств.

Ежегодно в России образуется 17 миллионов тонн пищевых отходов. Это около 30 процентов от всего объема твердых коммунальных отходов, собирающихся в стране за год.

По данным Всемирного банка, практически весь объем пищевых отходов (94%) в России отправляется на захоронение на свалки и полигоны. Кроме того, если большинство твердых бытовых отходов, которые сами по себе являются экономически привлекательными с точки зрения эффективности вторичного использования (строительный мусор, стеклотара, пластик, макулатура и т.д.), смешать с пищевыми отходами – легко разлагаемой органикой (как обычно происходит на свалках), то их вторичное использование становится экономически невыгодным из-за высоких затрат на очистку.

Во многих развитых странах сегодня популярен фудшеринг. Суть движения в том, что волонтеры и благотворительные организации собирают нераспроданные продукты, у которых еще не закончился срок годности, и передают их нуждающимся. В России он пока не очень популярен, но с внесением поправок в законодательство у фудшеринга могут появиться новые перспективы.

Инициатива депутатов поможет решить сразу несколько задач. Во-первых, экологическую. В Федеральном законе «Об отходах производства и потребления» отмечается, что первостепенная задача для минимизации экологического ущерба – предотвращение образования отходов и нерационального использования излишков продукции. Более того, упаковка от невскрытых пищевых отходов не изымается при сортировке и не подлежит переработке, поэтому такие отходы отправляются только на свалки. В 2020 году на рекультивацию мусорных полигонов выделено 6,25 млрд рублей, а нужно добиваться, чтобы свалок становилось все меньше, также, как и трат на них из федерального бюджета.

По данным Росстата, число россиян, живущих за чертой бедности в 2019 году, составило 21 млн человек, около 14 млн россиян питаются некачественной и низкокалорийной едой. Переданная на благотворительность продукция поможет обеспечить питанием примерно 2,75 млн социально незащищенных граждан. Законопроект создаст базу для рационального использования ресурсов.

В последующем же, добавляет Сергей Вострецов, предполагается обязать производителей и торговые сети организовать переработку просроченной продукции, а не вывоз ее на полигон. Эта мера станет определенным контролером как того, что на самом деле происходит с “просрочкой”, а также простимулирует благотворительность. Производители и ретейл будут знать: или они передают еще пригодное для использования продовольствие тем, кто в нем нуждается, или несут затраты на утилизацию из-за своей недальновидности.

Кроме того, депутаты предлагают обязать ретейл начать принимать у себя тару и упаковку, которую потом передавать производителям и (или) переработчикам (последние испытывают ее острый дефицит). Люди же охотно понесут пустые бутылки и коробки в магазин, если за это им будут предоставлять скидки.

Подготовила Диана Ковалева / Российская газета

КАКИЕ ПРОДУКТЫ ОКАЗЫВАЮТСЯ НА ПОМОЙКЕ ЧАЩЕ ВСЕГО, %

Источники: ВЦИОМ, НИУ «Высшая школа экономики»

Инфографика «РГ»/

Леонид Кулешов/

Ольга Игнатова