/ / ЕАО продолжает участвовать в проекте «Культура малой Родины»

Заседание конкурсной комиссии проекта состоялось накануне, средства распределили между 5 учреждениями культуры в районах ЕАОВсего в 2020 на рассмотрение было подано 25 заявок. Члены комиссии в первую очередь рассматривали муниципальные образования области, не вошедшие в число победителей в 2019 году. По итогам конкурсного отбора почти 500 тысяч получит ДК в с. Биджан, 243 тысячи Дом культуры в с. Бирофельд, 259 тысяч – учреждение культуры в с. Партизанское, 170 тысяч – культурный центр в с. Пашково, и 150 тысяч рублей получит поселенческий ДК в с. Дубовое. Средства можно будет направить на обновление материально-технической базы.

Напомним, Еврейская автономия участвует в проекте «Культура малой Родины» с 2017 года. За эти годы проект охватил больше 20 сельских ДК и культурных центров. В рамках проекта финансирование получают не только сельские ДК, но и театры малых городов. В 2017 году биробиджанский театр кукол «Кудесник» получил порядка 6 миллионов из средств федерального бюджета и представил на суд зрителя постановку «Гном, Бом и волшебная книга». В 2018 году к проекту присоединился и Театр юного зрителя. За годы реализации проекта театрам удалось значительно обновить свою материально-техническую базу, приобрести необходимое звуковое и световое оборудование, обновить одежду сцены и представить 5 новых зрелищных спектаклей, созданных в рамках проекта.

Ранее стала известна сумма финансирования театров в 2020 году. Секретарь регионального отделения «Единой России» Наталья Баженова сообщила, что из средств федерального бюджета на обновление материально-технической базы выделили 4,5 миллиона рублей театру кукол «Кудесник» и чуть больше 4,2 миллионов Театру юного зрителя в Облучье. Также федеральный проект предполагает софинансирование областного и местного бюджетов. По условиями проекта, 30% от выделенных средств театры должны направить на создание новых постановок.

По информации https://eao.er.ru