/ / Единовременная выплата ветеранам и инвалидам войны

До 9 мая ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны в Еврейской автономной области получат единовременную выплату ко Дню Победы.

В связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Отделением Пенсионного фонда автономии ведется работа над указом Президента Российской Федерации*, согласно которому будет произведена единовременная выплата ветеранам, постоянно проживающим в России, Латвии, Литве и Эстонии.

Как сообщили в Пенсионном Фонде, единовременная выплата предоставляется в апреле – мае 2020 года и доставляется вместе с пенсией и другими социальными выплатами. Отделение ПФР по Еврейской автономной области заранее направит организациям-доставщикам средства, предназначенные для этой выплаты. Специально обращаться в Пенсионный фонд для получения единовременной выплаты не надо, средства будут предоставлены в беззаявительном порядке на основании выплатных дел, имеющихся у ПФР.

Сумма выплат составит 75 и 50 тысяч рублей:

в размере 75 тыс. рублей — инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанные в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией, войны с Японией, вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

в размере 50 тыс. рублей: труженики тыла (ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»), бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

В Еврейской автономной области денежные средства в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов получат 334 человека, 75 тыс. рублей – 81 человек, 50 тыс. рублей – 253 человека.

*Указ Президента РФ от 07.02.2020 № 100 «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов»