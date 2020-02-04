/ / Екатерина Румянцева стала серебряным призером на Кубке мира по лыжным гонкам

Выпускница Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема, трёхкратная Паралимпийская чемпионка, Екатерина Румянцева на Кубке мира по лыжным гонкам стала победителем лыжного спринта и призёром в лыжной гонке на короткой дистанции! Об этом сообщает ПГУ имени Шолом-Алейхема.

В январе 2020 года столица Саксонии Дрезден и город зимних видов спорта Альтенберг совместно организовали паралимпийский Кубок мира по лыжным гонкам. Впервые олимпийские и паралимпийские спортсмены боролись за очки Кубка мира одновременно и в одном месте.

Именно там наша выпускница заняла лидирующее место в лыжном спринте (категория «стоя»). А 15 января в Альтенберге (Германия), куда спортсмены переехали после спринтерских гонок, Екатерина Румянцева стала серебряным призером, уступив норвежке Вильде Нильсен чуть более 20 секунд.