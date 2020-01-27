/ / Энергетический аудит тепловых сетей ЕАО начнётся в этом году

Энергетический аудит тепловых сетей ЕАО начнётся в этом году

Об этом договорились представители Министерства энергетики РФ и Министерства строительства и ЖКХ РФ на рабочей встрече с главой региона Ростиславом Гольдштейном.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, на встрече стороны обсудили неудовлетворительное состояние коммунальной инфраструктуры ЕАО и пути решения проблем отопительного сезона в населённых пунктах региона.

Для детального анализа состояния тепловых сетей принято решение совместными силами двух министерств и властей региона на безвозмездной основе провести аудит тепловых сетей и котельного оборудования.

Энергоаудит преследует собой оценку потерь топливно-энергетических ресурсов и разработку мер для их снижения, оптимизацию размеров энергопотребления оборудования и технологических процессов и другие цели.

— Энергетический аудит позволит оценить реальное состояние объектов теплоснабжения в ЕАО и понять, какие средства и ресурсы потребуются на модернизацию этих систем. Результаты этой экспертизы позволят более эффективно готовиться к отопительному сезону для того, чтобы тепло в дома жителей области поступало своевременно, без срывов и сбоев, — сказал глава региона Ростислав Гольдштейн по завершению встречи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Издательский дом "Биробиджан". 679016, Россия, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Ленина, 32.
Тел./факс: 8(42622) 4-06-63, e-mail: idb-2009@mail.ru, bstern@ya.ru, bstar79@mail.ru

Рекламный отдел: тел. 8 (42622) 4-08-75, 4-03-57. Email: reklama2@gazetaeao.rubstar79@mail.ru

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения ОГАУ "Издательский дом "Биробиджан"

Разработка сайта Дмитрий Беккерман


 Яндекс.Метрика