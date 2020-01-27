/ / Энергетический аудит тепловых сетей ЕАО начнётся в этом году

Об этом договорились представители Министерства энергетики РФ и Министерства строительства и ЖКХ РФ на рабочей встрече с главой региона Ростиславом Гольдштейном.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, на встрече стороны обсудили неудовлетворительное состояние коммунальной инфраструктуры ЕАО и пути решения проблем отопительного сезона в населённых пунктах региона.

Для детального анализа состояния тепловых сетей принято решение совместными силами двух министерств и властей региона на безвозмездной основе провести аудит тепловых сетей и котельного оборудования.

Энергоаудит преследует собой оценку потерь топливно-энергетических ресурсов и разработку мер для их снижения, оптимизацию размеров энергопотребления оборудования и технологических процессов и другие цели.

— Энергетический аудит позволит оценить реальное состояние объектов теплоснабжения в ЕАО и понять, какие средства и ресурсы потребуются на модернизацию этих систем. Результаты этой экспертизы позволят более эффективно готовиться к отопительному сезону для того, чтобы тепло в дома жителей области поступало своевременно, без срывов и сбоев, — сказал глава региона Ростислав Гольдштейн по завершению встречи.