/ / Ещё одной семье передали документы о судьбе родного героя

27 января отмечаются две памятные даты — День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады и Международный день памяти жертв Холокоста.

И блокада, и Холокост стали незаживающими ранами в истории человечества, унесшими миллионы жизней. Наши земляки участвовали во всех крупнейших операциях войны, и информация об этом сохранилась в «похоронках». В рамках проекта Отделения «Бессмертные дела» еще одной семье было передано извещение из архивов ОПФР по Еврейской автономной области.

27 января 1944 года в результате операции советских войск «Январский гром» Ленинград был полностью освобожден от блокады, продлившейся 872 дня. За это время население города уменьшилось почти на 2 млн человек. Каждый из них стал примером мужества и отваги.

Ровно через год, 27 января 1945 года, советская армия освободила одну из фашистских фабрик смерти – символ Холокоста концлагерь «Аушвиц», так же известный как «Освенцим», располагавшийся в Польше. Точное число жертв, погибших от пыток, бесчеловечных экспериментов и казней до сих пор неизвестно и может достигать 4 миллионов человек.

Ужасающие страницы истории войны не должны повториться. Об этом напоминает человеческая память, которую нельзя стереть, и патриотический проект Отделения «Бессмертные дела». Самыми страшными вестями времен Великой Отечественной были извещения о гибели военнослужащих – в народе их называли «похоронки». Они были знаком беды и невосполнимой потери для всех, чьи родные ушли на фронт. Одно из таких извещений в торжественной обстановке управляющий Отделением Виктор Тугаринов передал семье солдата.

Красноармеец Фирдман Исаак Абрамович, уроженец г. Умань, в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, находясь на фронте, пропал без вести в апреле 1943 года. Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда, извещение было передано представителю семьи Важниной Галине Николаевне.

В мае наша страна будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Активное участие в этом примет и областное Отделение. Поисковая работа будет продолжена. Присоединиться к ней могут все неравнодушные жители Еврейской автономии. В знак памяти о героях Великой Отечественной войны Отделением Пенсионного фонда по ЕАО создана «Электронная книга памяти», которая размещена на официальном сайте ПФР во вкладке «Бессмертные дела». В ней в алфавитном порядке размещены именные списки и извещения погибших и не вернувшихся с поля боя наших земляков. Ссылка: http://www.pfrf.ru/branches/eao/news/

На сегодняшний день удалось найти уже 26 родственников погибших красноармейцев.