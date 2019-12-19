Готовность к открытию детской областной больницы после капитального ремонта проверил Ростислав Гольдштейн

Как сообщили в управлении по внутренней политике ЕАО, капитальный ремонт учреждения здравоохранения длился более года, был включен в перечень мероприятий Плана социального развития центров экономического роста и финансировался из средств федерального и областного бюджетов.

Финансовые средства были направлены непосредственно на капитальный ремонт и обновление мебели и инвентаря. В учреждении имеются поликлиническое, школьно-дошкольное, хирургическое и соматическое отделения.

– С 23 декабря в отремонтированном здании начнут работу педиатры. В ближайшее время все отделения больницы будут функционировать в полном объеме. Замечания всегда есть, но они не являются катастрофичными, в ближайшее время все недочеты должны быть устранены. Есть планы по модернизации на будущее. Достигнута договоренность, что к Еврейской автономной области будет особый подход для финансирования различных отраслей и сфер деятельности, в частности для здравоохранения и образования, — рассказал врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Детская больница является базовым учреждением здравоохранения области, здесь оказывается специализированная и поликлиническая медицинская помощь детям, проживающим в городе Биробиджане и населенных пунктах области.

Областное детское учреждение здравоохранения осуществляет прием около 200 тысяч пациентов ежегодно.