/ / Это не лишнее – это ваше

Неработающие пенсионеры ЕАО в 2020 году получат региональную социальную доплату

Региональная социальная доплата к пенсии в Еврейской автономной области предоставляется уже четвертый год. Она устанавливается всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания.

Еврейская автономия входит в число тех субъектов, где региональный прожиточный минимум пенсионера (11 709 руб.) выше федерального (9311 руб.). Следовательно, социальная доплата до прожиточного минимума осуществляется не Пенсионным фондом, а органами соцзащиты населения.

Для того чтобы получать региональную социальную доплату неработающим пенсионерам, чей доход не превышает 11 709 рублей, необходимо обратиться в органы соцзащиты населения по месту жительства. Детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 лет, которым установлена пенсия по случаю потери кормильца, региональная социальная доплата устанавливается без специального заявления.

При подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат:

— пенсий, в том числе в случае отказа пенсионера от получения указанных пенсий;

— дополнительного материального (социального) обеспечения;

— ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);

— иных мер социальной поддержки, установленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).

Кроме того, при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются денежные эквиваленты предоставляемых ему мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта, а также денежные компенсации расходов по оплате этих услуг.

В Еврейской автономии получателями социальной доплаты на первое января 2020 года являлись 5846 пенсионеров.

Пресс-служба ОПФР по ЕАО